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IMA anuncia cambios para garantizar transparencia en las Naviferias

Bolsas navideñas del IMA tendrán nuevos controles y procedimientos
Bolsas navideñas del IMA tendrán nuevos controles y procedimientos IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 13:14
El IMA inició la planificación de las Naviferias con cambios en los procesos de fiscalización y control

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició la planificación operativa para la realización de las Naviferias, uno de sus programas de apoyo social durante la temporada navideña, con el desarrollo de un nuevo marco normativo junto a la Contraloría General de la República.

La iniciativa surge tras una solicitud del director general del IMA, Nilo Murillo Robles, a la Dirección de Métodos y Sistemas de la Contraloría, con el objetivo de crear un Manual de Procedimientos para la Comercialización de las Bolsas Navideñas con Jamón Picnic.

Para la elaboración de este documento se conformó un equipo de trabajo integrado por las direcciones de Auditoría, Mercadeo, Finanzas, Legal y Planificación del IMA, en coordinación con el analista de la Contraloría, Ángelo Miranda.

IMA anuncia cambios para garantizar transparencia en las Naviferias
IMA

El manual establecerá procedimientos, formularios oficiales y controles contables para regular el manejo, registro y fiscalización de los recursos utilizados durante el desarrollo de las Naviferias.

Según el IMA, este acompañamiento técnico busca fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en la administración de fondos públicos, con el propósito de garantizar que este beneficio llegue de manera organizada a los hogares panameños.

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