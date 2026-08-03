IMA anuncia cambios para garantizar transparencia en las Naviferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició la planificación operativa para la realización de las Naviferias, uno de sus programas de apoyo social durante la temporada navideña, con el desarrollo de un nuevo marco normativo junto a la Contraloría General de la República.

La iniciativa surge tras una solicitud del director general del IMA, Nilo Murillo Robles, a la Dirección de Métodos y Sistemas de la Contraloría, con el objetivo de crear un Manual de Procedimientos para la Comercialización de las Bolsas Navideñas con Jamón Picnic.

Para la elaboración de este documento se conformó un equipo de trabajo integrado por las direcciones de Auditoría, Mercadeo, Finanzas, Legal y Planificación del IMA, en coordinación con el analista de la Contraloría, Ángelo Miranda.