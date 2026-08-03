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Siete países participarán en Panamax 2026 para blindar la seguridad del Canal de Panamá

Panamax 2026 culminará con la participación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Panamax 2026 culminará con la participación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 03/08/2026 12:10
Las operaciones incluyen ejercicios de patrullaje, interdicción marítima, protección de rutas estratégicas y respuesta coordinada frente a escenarios que simulan amenazas transnacionales

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Con la participación de siete países, Panamá dio inicio al Panamax 2026, el principal ejercicio multinacional de seguridad marítima de la región, que busca fortalecer la cooperación entre fuerzas navales, proteger el Canal de Panamá y mejorar la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Las maniobras reúnen a unidades de Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, México y República Dominicana, organizadas en dos fuerzas de tarea que operarán de forma simultánea en el océano Pacífico y el Mar Caribe.

Durante el acto de apertura, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, resaltó que la cooperación entre los países aliados resulta clave para enfrentar las organizaciones criminales que operan en la región.

“Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios y nuestros aliados de Panamá fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales”, expresó.

El diplomático señaló que Estados Unidos mantiene interés en trabajar de manera conjunta con Panamá y con el nuevo gobierno colombiano para fortalecer la seguridad regional y combatir el tráfico ilícito de drogas.

“Estas organizaciones no solo afectan a Panamá, Colombia o Centroamérica. Esas drogas terminan en Estados Unidos matando a nuestras personas. La droga ha matado más personas que el terrorismo”, afirmó Cabrera.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, destacó que Panamá mantiene coordinación permanente con los países participantes y afirmó que las instituciones de seguridad permanecen preparadas para responder ante cualquier amenaza que pueda surgir durante el desarrollo del ejercicio.

Ábrego indicó que el país ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia y cooperación internacional, al tiempo que llamó a evitar la desinformación sobre posibles situaciones de riesgo.

“Debemos tratar de evitar esparcir el miedo. En caso de darse alguna situación, confíen en que el accionar de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública está precisamente para contenerla y actuar conforme al derecho internacional”, sostuvo.

El ministro agregó que Panamá mantiene coordinación con las autoridades colombianas y con los organismos de seguridad regionales para el intercambio de información durante el desarrollo de las maniobras.

Patrullajes en el Pacífico y el Caribe

El Ministerio de Seguridad informó que las operaciones incluyen ejercicios de patrullaje, interdicción marítima, protección de rutas estratégicas y respuesta coordinada frente a escenarios que simulan amenazas transnacionales.

En el Pacífico operarán el patrullero CGC Robert Ward de la Guardia Costera de Estados Unidos; las embarcaciones L-306 Taboga y P-301 Panquiaco del Servicio Nacional Aeronaval (Senan); la patrullera Isla Gorgona de Colombia; el buque ARM Jalisco de México y el BAE Loja de Ecuador.

En el Caribe participarán el patrullero HNLMS Groningen de la Marina Real de los Países Bajos; la patrullera GC-112 Altair de República Dominicana; la P-230 Los Santos del Senan y la fragata ARC Caldas (FM-52) de Colombia.

Las autoridades explicaron que estos ejercicios permitirán mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas participantes, fortalecer el intercambio de capacidades operativas y optimizar la respuesta conjunta frente al crimen organizado.

Panamax 2026 se desarrollará durante 11 días y culminará con una ceremonia de clausura en la que se prevé la participación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Con este ejercicio, Panamá reafirma su papel como centro de cooperación regional en materia de seguridad marítima y protección del Canal de Panamá, considerado una infraestructura estratégica para el comercio mundial.

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