Siete países participarán en Panamax 2026 para blindar la seguridad del Canal de Panamá

Con la participación de siete países, Panamá dio inicio al Panamax 2026, el principal ejercicio multinacional de seguridad marítima de la región, que busca fortalecer la cooperación entre fuerzas navales, proteger el Canal de Panamá y mejorar la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Las maniobras reúnen a unidades de Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, México y República Dominicana, organizadas en dos fuerzas de tarea que operarán de forma simultánea en el océano Pacífico y el Mar Caribe.

Durante el acto de apertura, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, resaltó que la cooperación entre los países aliados resulta clave para enfrentar las organizaciones criminales que operan en la región.

“Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios y nuestros aliados de Panamá fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales”, expresó.

El diplomático señaló que Estados Unidos mantiene interés en trabajar de manera conjunta con Panamá y con el nuevo gobierno colombiano para fortalecer la seguridad regional y combatir el tráfico ilícito de drogas.

“Estas organizaciones no solo afectan a Panamá, Colombia o Centroamérica. Esas drogas terminan en Estados Unidos matando a nuestras personas. La droga ha matado más personas que el terrorismo”, afirmó Cabrera.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, destacó que Panamá mantiene coordinación permanente con los países participantes y afirmó que las instituciones de seguridad permanecen preparadas para responder ante cualquier amenaza que pueda surgir durante el desarrollo del ejercicio.

Ábrego indicó que el país ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia y cooperación internacional, al tiempo que llamó a evitar la desinformación sobre posibles situaciones de riesgo.

“Debemos tratar de evitar esparcir el miedo. En caso de darse alguna situación, confíen en que el accionar de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública está precisamente para contenerla y actuar conforme al derecho internacional”, sostuvo.

El ministro agregó que Panamá mantiene coordinación con las autoridades colombianas y con los organismos de seguridad regionales para el intercambio de información durante el desarrollo de las maniobras.