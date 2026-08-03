Ministro Ábrego descarta el ingreso masivo de miembros de el Clan del Golfo a Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego">El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego</a></b>, desestimó las especulaciones sobre un eventual desplazamiento masivo de integrantes de estructuras criminales colombianas, como el <b><a href="/tag/-/meta/clan-del-golfo">Clan del Golfo</a></b>, hacia territorio panameño en busca de refugio tras la llegada del poder de<b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella"> Abelardo De La Espriella. </a></b>Consultado sobre las alertas generadas en diversos sectores, el funcionario desestimó ese escenario con una analogía directa. <i><b>'Yo creo que ustedes lo están viendo como una carrera que alguien va a disparar y salimos corriendo de Colombia hacia Panamá'.</b></i> comentó este lunes durante los actos de Panamax 2026. Ábrego remarcó que las instituciones de seguridad locales mantienen un enlace constante con las entidades de control del país vecino para vigilar la dinámica fronteriza.<i><b>'Hemos hecho todas las coordinaciones con autoridades de Colombia, algunas que no podemos hacer públicas, y en este momento no hay ningún tipo de información veraz que nos hable de que habrá algún tipo de inmigración en masa hacia Panamá'</b></i>, subrayó.