Ministro Ábrego descarta el ingreso masivo de miembros de el Clan del Golfo a Panamá

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, desestimó las especulaciones sobre un eventual desplazamiento masivo de integrantes de estructuras criminales colombianas, como el Clan del Golfo, hacia territorio panameño en busca de refugio tras la llegada del poder de Abelardo De La Espriella. Consultado sobre las alertas generadas en diversos sectores, el funcionario desestimó ese escenario con una analogía directa. “Yo creo que ustedes lo están viendo como una carrera que alguien va a disparar y salimos corriendo de Colombia hacia Panamá”. comentó este lunes durante los actos de Panamax 2026. Ábrego remarcó que las instituciones de seguridad locales mantienen un enlace constante con las entidades de control del país vecino para vigilar la dinámica fronteriza. “Hemos hecho todas las coordinaciones con autoridades de Colombia, algunas que no podemos hacer públicas, y en este momento no hay ningún tipo de información veraz que nos hable de que habrá algún tipo de inmigración en masa hacia Panamá”, subrayó.

Capos invisibles

Las reacciones del ministro de Seguridad llegaron tras publicaciones de la Revista Semana que citaba fuentes de inteligencia que le aseguraron que varios de los llamados “capos invisibles y poderosos testaferros” del Clan del Golfo y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían abandonando su país. Según las fuentes de inteligencia de la revista, esas capos se estarían refugiando en Panamá luego de la elección de Abelardo De La Espriella como presidente. Sin embargo, en la publicación no se específica exactamente las áreas en donde estarían esos miembros de los grupos criminales y de la guerrilla. De acuerdo con Semana, el presunto desplazamiento de integrantes de estas estructuras criminales habría comenzado de manera gradual tras la victoria electoral de De La Espriella, quien durante su campaña prometió una política de mano dura contra el crimen organizado.

Sin alertas

Más allá del ámbito social, el ministro detalló que la labor preventiva abarca también la vigilancia del sistema bancario y financiero del país para evitar la infiltración de capitales ilícitos. “Igualmente hemos identificado con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el traslado, transferencia o monitoreo irregular en nuestra banca, y no hay ningún tipo de información que nos hable de eso”, explicó el titular de la cartera de Seguridad. Ábrego enfatizó que tanto el Ministerio Público y los órganos judiciales como las direcciones generales de los estamentos de fuerza pública se mantienen operativos y en monitoreo diario. Asimismo, instó a la ciudadanía y a los medios a mantener la calma ante este tipo de informaciones. “Creo que debemos tratar de evitar esparcir miedo; en el momento que se está dando hay que confiar en el accionar de los hombres y mujeres que, precisamente de darse estos casos, van a contener a las personas e inmediatamente, de acuerdo al derecho internacional, devolverlos al país de donde proceden”, sostuvo.

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