Gobierno de Panamá acelera plan hídrico ante el fenómeno de El Niño

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> confirmó el miércoles 29 de julio de 2026 que el país se encuentra formalmente en <b>'Alerta de El Niño'</b>. Según la entidad, los modelos climáticos globales indican una probabilidad superior al <b>95%</b> de que las condiciones de <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/fenomeno-de-el-nino">El Niño</a> persistan durante el resto del año, con una probabilidad mayor al <b>60%</b> de que el fenómeno evolucione hacia una intensidad de <b>'muy fuerte'</b> entre octubre de 2026 y enero de 2027.