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Economía

Gobierno de Panamá acelera plan hídrico ante el fenómeno de El Niño

La estrategia incluye la rehabilitación de sistemas de riego, la perforación de pozos y el fortalecimiento de la asistencia técnica a productores, entre otras acciones.
La estrategia incluye la rehabilitación de sistemas de riego, la perforación de pozos y el fortalecimiento de la asistencia técnica a productores, entre otras acciones. Cedida | MIDA
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 03/08/2026 16:18
La estrategia incluye la construcción de pozos, reservorios, sistemas de riego y rehabilitación de caminos para garantizar agua y proteger la producción agropecuaria frente a la sequía

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El Gobierno de Panamá puso en marcha un conjunto de proyectos de infraestructura hídrica para reducir el impacto que podría provocar el fenómeno de El Niño sobre la producción agropecuaria, especialmente en las regiones más vulnerables a la escasez de agua, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de un comunicado de prensa.

La estrategia, liderada por el MIDA, combina la construcción de nuevas obras, la rehabilitación de sistemas de riego, la perforación de pozos y el fortalecimiento de la asistencia técnica a productores, con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua y proteger la producción de alimentos.

Uno de los principales frentes de acción se concentra en el Arco Seco. Allí avanzan la construcción y mantenimiento de más de 60 abrevaderos en la provincia de Los Santos, además de la rehabilitación de más de 50 abrevaderos existentes en esta región y otras zonas del país, donde la disponibilidad de agua suele disminuir durante los períodos de sequía.

Paralelamente, el MIDA desarrolla un programa para ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua para la ganadería mediante la instalación de bebederos, reservorios revestidos con geomembrana, tanques industriales de almacenamiento, tanques australianos, bolsas flexibles de almacenamiento y bombas de succión.

Las obras abarcarán las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y Colón, como parte de un plan para fortalecer la resiliencia del sector pecuario frente a la variabilidad climática.

Otra de las medidas consiste en la perforación de pozos profundos para garantizar el suministro de agua en las zonas de mayor riesgo. En lo que va del año se han perforado alrededor de 20 pozos, mientras el Gobierno tramita la adquisición de tres nuevas perforadoras que permitirán ampliar la capacidad de respuesta ante futuras crisis hídricas.

El plan también contempla la compra de excavadoras destinadas a la construcción y mantenimiento de reservorios y abrevaderos, además de medicamentos veterinarios, suplementos minerales y proteicos, pacas, henolaje y silos para apoyar al sector ganadero durante los períodos de menor disponibilidad de pasto.

En materia agrícola, una de las principales obras es la reactivación del sistema de riego del río Caldera, en Boquete, Chiriquí, infraestructura que beneficia a 171 productores y unas 470 hectáreas de cultivos.

Las acciones se complementan con la rehabilitación de caminos de producción que ejecutan de forma conjunta el MIDA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Hasta junio se habían intervenido 25 kilómetros de rutas agropecuarias en Panamá Oeste, Veraguas, Coclé y Chiriquí, facilitando el acceso a las fincas y el transporte de la producción.

Además de las inversiones en infraestructura, el Gobierno mantiene un monitoreo permanente sobre 35 rubros agrícolas prioritarios, entre ellos arroz, tomate, leguminosas, hortalizas y cucurbitáceas, mientras fortalece la asistencia técnica a los productores para enfrentar los efectos de la variabilidad climática.

Como parte de esta estrategia preventiva, la Unidad Agroambiental del MIDA, en coordinación con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), continúa desarrollando las Mesas Técnicas Agroclimáticas, un programa que este año ha capacitado a más de 1,500 personas y ha beneficiado de forma directa e indirecta a más de 3,000 productores con información para la toma de decisiones frente a eventos climáticos extremos.

Con este plan, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario ante la llegada de El Niño y reducir los riesgos que representa la disminución de las lluvias para la producción nacional de alimentos

Los abrevaderos son cruciales durante las épocas de sequía para dar de beber agua al ganado y a otros animales.
Los abrevaderos son cruciales durante las épocas de sequía para dar de beber agua al ganado y a otros animales. Cedida | MIDA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) confirmó el miércoles 29 de julio de 2026 que el país se encuentra formalmente en “Alerta de El Niño”. Según la entidad, los modelos climáticos globales indican una probabilidad superior al 95% de que las condiciones de El Niño persistan durante el resto del año, con una probabilidad mayor al 60% de que el fenómeno evolucione hacia una intensidad de “muy fuerte” entre octubre de 2026 y enero de 2027.

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