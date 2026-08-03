MiBus reconoce problemas con los nuevos validadores y pide la ayuda de los usuarios

La empresa MiBus informó a los usuarios del transporte público en Panamá y San Miguelito que trabaja junto con la empresa Sonda para corregir los inconvenientes registrados durante la instalación de los nuevos validadores de cobro en las unidades.

A través de un comunicado, la operadora reconoció que el proceso de renovación tecnológica ha provocado demoras al momento de abordar los buses y ofreció disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas durante sus traslados.

Según explicó MiBus, las fallas están relacionadas con la implementación del nuevo sistema de validación de pagos, un proyecto liderado por Sonda, empresa responsable del sistema de recaudo del transporte público en Panamá.

”La empresa es consciente de los inconvenientes y demoras que se están presentando al momento de abordar las unidades durante este proceso de instalación de los nuevos validadores de cobro”, indicó el comunicado.

MiBus aseguró que, como operador del servicio, mantiene una coordinación permanente con Sonda para agilizar las correcciones y lograr que el sistema opere con normalidad en el menor tiempo posible.