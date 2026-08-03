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MiBus reconoce problemas con los nuevos validadores y pide la ayuda de los usuarios

MiBus pide a usuarios reportar fallas en los nuevos validadores de cobro
MiBus pide a usuarios reportar fallas en los nuevos validadores de cobro Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 14:43
La instalación de los nuevos validadores de cobro ha generado demoras en el abordaje de los buses. MiBus ofreció disculpas a los usuarios

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La empresa MiBus informó a los usuarios del transporte público en Panamá y San Miguelito que trabaja junto con la empresa Sonda para corregir los inconvenientes registrados durante la instalación de los nuevos validadores de cobro en las unidades.

A través de un comunicado, la operadora reconoció que el proceso de renovación tecnológica ha provocado demoras al momento de abordar los buses y ofreció disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas durante sus traslados.

Según explicó MiBus, las fallas están relacionadas con la implementación del nuevo sistema de validación de pagos, un proyecto liderado por Sonda, empresa responsable del sistema de recaudo del transporte público en Panamá.

”La empresa es consciente de los inconvenientes y demoras que se están presentando al momento de abordar las unidades durante este proceso de instalación de los nuevos validadores de cobro”, indicó el comunicado.

MiBus aseguró que, como operador del servicio, mantiene una coordinación permanente con Sonda para agilizar las correcciones y lograr que el sistema opere con normalidad en el menor tiempo posible.

MiBus explica cómo reportar fallas en los nuevos validadores de cobro

Como parte de las acciones para acelerar la solución de los problemas, la empresa solicitó a los usuarios reportar los casos a través de mensajes directos en sus redes sociales.

Para facilitar la atención, MiBus recomendó incluir el número de la unidad, el cual puede encontrarse en la parte frontal del bus, junto a la puerta delantera o la ventanilla, y también en la parte trasera, cerca de las luces o de la placa.

Además, pidió compartir el número de la tarjeta de transporte, lo que permitirá verificar el incidente con mayor precisión, junto con una breve descripción de lo ocurrido.

La empresa reiteró que continúa trabajando para normalizar el funcionamiento de los nuevos validadores y minimizar las afectaciones a los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte público.

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