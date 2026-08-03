Caso Pandora: Audiencia de apelación seguirá este martes

La audiencia de apelación del Caso Pandora seguirá, este martes, a las 8.30 a.m. por el Tribunal Superior.

Ya presentaron sus argumentos todos los defensores que apelaron a cambiar la medida cautelar de detencion provisional.

El Ministerio Publico informó que va a apelar para cambiar la medida de detencion domiciliaria de dos imputados para que sean detenidos provisionalmente.

Hugo Real, abogado de Juan Omar Palacios, a su salida del tribunal comentó que este lunes todos los defensores sustentaron sus apelaciones y el Ministerio Público mantuvo se “ferrea” oposición.

Adelanto que para mañana, martes, van a continuar con las apelaciones presentadas por el Ministerio Púbico.

“El Tribunal decretó un receso hasta las 8:30 a.m. y estamos en espera de una decisión basada en derecho, garantizando así los principios constitucionales respecto a una presunción de inocencia”, comentó Real.

Según el abogado, para la audiencia de este lunes todas las