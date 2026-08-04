El paralelismo entre Ceuta y el Darién: cómo las redes sociales impulsaron dos crisis migratorias

La crisis migratoria desatada la semana pasada en la ciudad autónoma de Ceuta (España), cuando unas 50,000 personas irrumpieron el pasado jueves en la frontera entre ese territorio español y Marruecos, puso en evidencia el potencial de la desinformación difundida en redes sociales para desencadenar situaciones de gran magnitud que ponen a prueba la capacidad de respuesta de Europa frente a los flujos migratorios masivos.

Algunos de los migrantes que lograron cruzar la frontera revelaron a medios internacionales como The New York Times que se sintieron motivados a dirigirse hacia Ceuta al creer que el paso fronterizo estaba abierto, tras ver diversos mensajes en plataformas como TikTok, Facebook, WhatsApp e Instagram. Posteriormente, cerca de 48,000 de los 50,000 migrantes que atravesaron la frontera decidieron abandonar España al constatar que la posibilidad de regularizar su situación migratoria y acceder a un empleo no era tan sencilla ni rápida como habían imaginado.

Lo ocurrido en Ceuta comparte un elemento común con la crisis migratoria registrada en el Tapón del Darién, que entre junio de 2024 y mayo de 2025 recibió 165,840 migrantes irregulares: el denominado efecto llamada de las redes sociales, utilizado para difundir mensajes que alentaban a miles de personas a emprender el viaje pese a los riesgos que implicaba.

Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS, por sus siglas en inglés), publicado en mayo de 2024, puso bajo la lupa esta modalidad al señalar que la desinformación en las redes sociales contribuyó significativamente al agravamiento de la crisis migratoria en el Darién. Actualmente, ese fenómeno se ha reducido considerablemente, ya que entre junio de 2025 y mayo de 2026 se registraron únicamente 322 migrantes irregulares, según datos divulgados por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

La campaña digital en torno al Darién consistió, según el CSIS, en la difusión de miles de publicaciones, especialmente en TikTok, WhatsApp y YouTube, que promocionaban la selva del Darién como una ruta migratoria viable para personas de distintas partes del mundo.

Estos videos, difundidos en muchos casos por traficantes de personas, mostraban a migrantes atravesando la selva, pero omitían la realidad de la travesía, marcada por elevados costos económicos, psicológicos y físicos. Además, los contenidos eran potenciados por los algoritmos de recomendación de las propias plataformas, lo que multiplicaba su alcance y les permitía acumular millones de visualizaciones.

Ante el impacto de esta narrativa, las autoridades panameñas lanzaron en 2023 la campaña digital “Darién es una jungla, no una carretera”, con el objetivo de contrarrestar los mensajes difundidos por las redes de tráfico de migrantes. Sin embargo, el centro de análisis señaló que su alcance fue “insignificante en comparación con las saturadas plataformas de redes sociales con las que debe competir”.

No obstante, la entonces directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, sostuvo en enero de 2024 que la iniciativa sí había generado resultados positivos, al mostrar de manera directa los peligros que implica atravesar la selva del Darién.

“En esa campaña se muestra la peligrosidad de esta ruta, lo que, a nuestro parecer, ha hecho que las personas busquen otras formas de movilizarse”, afirmó Gozaine en aquel momento.

La exfuncionaria agregó que las autoridades tenían conocimiento de vuelos que conectaban Colombia con Nicaragua, lo que habría contribuido a que algunos migrantes optaran por rutas alternativas en lugar de cruzar por el Darién.