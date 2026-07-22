Chiriquí resiste los embates de El Niño sin registrar afectaciones

Hasta el momento, la provincia de Chiriquí no ha sufrido afectaciones significativas por el desarrollo del fenómeno de El Niño. Este comportamiento ha permitido que incluso los precios se mantengan estables. “Las lluvias que se han generado afortunadamente no han ocasionado daños grandes en esta ocasión, aunque debemos recordar que en noviembre de 2025 sí tuvimos afectaciones por precipitaciones. En lo que va del 2026 no hemos tenido ninguna afectación en fincas, posiblemente porque la tierra está seca y cuando llueve no se satura tanto. Esa intermitencia es lo que creemos que ha ayudado”, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi), Mavis A. Polo Cheva. La empresaria subrayó que la Cámara busca aportar espacios de análisis y preparación. Para ello, dijo, se encuentran organizando un foro internacional sobre el fenómeno de El Niño, que se desarrollará el próximo 27 de agosto en el marco de su Rueda de Negocios. La iniciativa busca preparar al sector productivo y a la ciudadanía frente a los posibles impactos de lo que ya se ha catalogado como el “super Niño”, previsto para intensificarse en el verano de 2027. “Nosotros lo que esperamos es que el Gobierno trabaje en conjunto con la empresa privada. Que todos trabajemos unidos para no solo informar a la población, sino también darles elementos para que la ciudadanía se pueda proteger, no sólo del fenómeno de El Niño, sino de cualquier otro que pueda venir”, puntualizó.

Radiografía

El llamado de Camchi cobra especial relevancia ante las alertas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que prevé para el periodo entre octubre y diciembre de 2026 una probabilidad del 81% de que El Niño se posicione como uno de los eventos más intensos desde 1950. Mientras que el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) pronostica condiciones cálidas con unaprobabilidad del 100%, con permanencia hasta inicios de 2027. Los modelos señalan, con una probabilidad del 81%, un pico de intensidad muy fuerte para el período octubre-diciembre. La NOAA subrayó que incluso los episodios más potentes no generan impactos uniformes en todas las regiones, pero sí inclinan las probabilidades hacia patrones climáticos extremos, como sequías prolongadas en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras.

Una necesidad de alertar

El primer vicepresidente de Camchi y director de la Comisión de la Rueda de Negocio, Francisco J. Serracín M., destacó que la decisión de organizar el foro responde precisamente a la necesidad de alertar y educar a la provincia sobre los riesgos climáticos. “En vista de la situación climatológica que estamos a punto de vivir con el fenómeno de El Niño, la comisión de agroindustria ha tomado la decisión de lanzar este foro internacional el 27 de agosto, enfocado sobre todo en la parte productiva. Para nosotros es importante alertar y dar a conocer a la provincia lo que nos espera a través de este fenómeno que ya está siendo catalogado como el súper El Niño”, indicó. Serracín recalcó que la Cámara busca aprovechar el conocimiento académico y científico para que productores, exportadores y empresarios cuenten con herramientas de preparación. “Por el momento, las afectaciones han sido mínimas y realmente la situación climatológica en Chiriquí ha sido bastante benigna. Gracias a Dios todo se da en límites normales y eso nos está permitiendo que los productores nos preparemos para poder afrontar este fenómeno”, agregó. El primer vicepresidente de Camachi también informó que la cámara mantiene conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), instituciones que han brindado apoyo y alertas técnicas a los productores.

Condiciones favorables

Desde el sector agrícola, Augusto Jiménez, de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que las condiciones actuales han favorecido la producción en la zona. “Máxime que como es conocido las posibles afectaciones por este fenómeno impactarán más a la vertiente del Pacífico; el Caribe tendrá aumento de precipitaciones y justamente esa es nuestra zona. Siendo Tierras Altas el foco de atención, al contrario tenemos condiciones óptimas para la producción, motivo por el cual los precios están bajos en campo”, explicó. Jiménez recalcó que, por ahora, no hay motivos para convocar reuniones de prevención con los productores. “Las condiciones son óptimas y ojalá que no cambien. Lo que afecta a otras zonas acá no. Por eso no hemos considerado necesario evaluar medidas adicionales”, afirmó.

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