Salud mental en Panamá: pacientes atrapados en las carencias del sistema

La atención de la salud mental en Panamá enfrenta una serie de deficiencias. La baja inversión en el rubro de salud y los problemas de abastecimiento de medicamentos, ambulancias y camas hospitalarias configuran un sistema que, según familiares y pacientes, no responde con la rapidez y la capacidad necesaria ante una crisis psiquiátrica.Aunque Panamá cuenta con la Ley 364 del 6 de febrero de 2023 que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura a nivel nacional, la prioridad que este componente recibe en los presupuestos destinados a salud sigue siendo limitado. Solo en 2026, mientras la Caja de Seguro Social (CSS) maneja un presupuesto de inversión de $2,700 millones, el Programa Nacional de Salud Mental ha recibido apenas $64,632 hasta junio, según datos proporcionados por la entidad a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). De acuerdo a la doctora Marlin Cedeño, directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, el monto que aparece en la Antai corresponde solo al presupuesto utilizado para promoción de la salud mental y prevención de trastornos de esta índole, sin embargo, existe un mayor esfuerzo por parte de la institución de salud en motivar a los panameños a buscar atención psicológica. Hasta junio de este año, el Programa Nacional de Salud Mental reportó una atención promedio de 1,000 personas al mes. En tanto, en todo el año 2025 se registraron 12,000 y una inversión de $129,264, de enero hasta diciembre, de acuerdo a la Antai.En el Ministerio de Salud (Minsa) también existe un programa de atención en salud mental. No obstante, la información disponible ante la Antai no permite determinar cuánto dinero ha destinado la institución a esta iniciativa. El último reporte con datos disponibles corresponde a enero pasado y registra 4,3 millones de beneficiarios, la misma cifra reportada en marzo de 2025.