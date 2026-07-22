Noriel Araúz seguirá en la Mega Joya, fiscalía tiene seis meses para investigar

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, vistió una camiseta verde mientras participaba por videollamada desde el centro penitenciario La Mega Joya de la audiencia de apelación a la medida cautelar de detención provisional impuesta en su contra desde el 10 de julio.

Dos de los magistrados votaron a favor de mantener la detención provisional, mientras que uno salvó su voto, alegando que las fiscales no habían podido responder porqué una detención domiciliaria y brazalete electrónico no eran suficientes.

“El resultado fue dividido con respecto a la decisión del tribunal, la mayoría decidió mantener y confirmar la decisión dada en primera instancia a través de la decisión de la juez de garantía que fue imponer la detención provisional en el caso del señor Noriel Araúz por el delito el presunto delito de enriquecimiento injustificado”, manifestó la fiscal Patricia Herrera a la salida de la audiencia, añadiendo que ahora empieza un período de investigación de seis meses.

La defensa de Araúz, por su parte, destacó el salvamento de voto y señaló que presentaron críticas concretas al informe de Contraloría y cuestiones de fondo. “No compartimos esta decisión. Vamos a presentar documentos que justifiquen los ingresos del arquitecto, una cuestión de fondo, lo vamos a hacer, para eso inició el proceso y también, por supuesto, la documentación pertinente para ir reduciendo el criterio de una posible fuga del país”, adelantó el abogado defensor, César Ruiloba.

Araúz se encuentra imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado durante su período primero como asesor de la Dirección de Marina Mercante y posteriormente administrador de la AMP entre 2019 y 2024. Un informe de la Contraloría General de la República comparó sus ingresos y gastos, y encontró 1.3 millones de dólares que considera no han podido ser justificados.

El informe de Contraloría está basado en una aritmética simple, toma los ingresos declarados por el exadministrador de la AMP y le resta los gastos. La defensa de Araúz arguye que hay errores en el cálculo, que se está contando doble el financiamiento de tarjeta de crédito sumando también los pagos a la misma y que no se están tomando en cuenta los ingresos de fuentes en el exterior.

La Fiscalía enfatiza que la auditoría se hizo con una metodología reconocida, siguiendo estrictos estándares y que los gastos y pagos a la tarjeta de crédito fueron registrados de forma correcta. Sobre los ingresos en el exterior, apunta que la Contraloría no tiene jurisdicción fuera del territorio nacional.

Hay un elemento crucial que mencionó la fiscalía tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la audiencia de apelación. Se trata de la sociedad NAAV Services, a través de la cual Araúz hizo compras como, por ejemplo, una camioneta Lexus por 150 mil dólares.

Una búsqueda en el Registro Público revela que se trata de una sociedad registrada en abril de 2006 con el objetivo de proveer servicios de inspección de barcos y asesoría en general. En el portal Panama Emprende aparece que se dedica a servicios de reparación, mantenimiento y limpieza prestados a las naves en tránsito dentro de las aguas territoriales.

El nombre de la sociedad coincide con las iniciales del exadministrador de la AMP, Noriel Antonio Araúz Villareal (NAAV), quien aparece como presidente hasta 2022. Actualmente, en la directiva se encuentran familiares de Araúz, pero él ya no figura como directivo. Sin embargo, el Ministerio Público afirma que ha podido confirmar que todavía es el beneficiario final.

Al asumir su puesto en la AMP, Araúz presentó una declaración patrimonial. La Fiscalía señala que solo listó dos sociedades a su nombre, excluyendo otras cuatro entre las que sobresale NAAV Services. La defensa de Araúz apunta que solo se están contabilizando los gastos de NAAV Services, sin incluir los ingresos de esta sociedad.