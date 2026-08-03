Panamax 2026 reunirá a 18 países para blindar la seguridad del Canal de Panamá

Panamá dio inicio este lunes 3 de agosto a Panamax 2026, el principal ejercicio multinacional de seguridad de la región, que se desarrollará hasta el próximo 13 de agosto con la participación de 18 países aliados.

El entrenamiento busca fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas militares y de seguridad para responder de forma conjunta ante amenazas simuladas contra el Canal de Panamá y la estabilidad regional.

De acuerdo con la organización del ejercicio, participan Panamá, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Reino Unido y Estados Unidos.

Como parte del inicio de las operaciones en territorio panameño, las primeras maniobras marítimas reúnen unidades navales de siete países: Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos y República Dominicana, desplegadas en el océano Pacífico y el mar Caribe para realizar ejercicios de patrullaje, interdicción marítima y protección de rutas estratégicas.

Durante el lanzamiento del ejercicio, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, destacó que la cooperación regional es clave para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

“Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios y nuestros aliados de Panamá fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales”, afirmó.

El diplomático agregó que el tráfico de drogas representa una amenaza compartida para toda la región y aseguró que su país continuará trabajando con Panamá y otros aliados para combatir estas redes criminales.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, señaló que Panamá mantiene coordinación permanente con las autoridades colombianas y con los países participantes del ejercicio, al tiempo que descartó información sobre una eventual migración masiva hacia territorio panameño.

“Debemos tratar de evitar esparcir el miedo. En caso de darse alguna situación, confíen en que el accionar de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública está precisamente para contenerla y actuar conforme al derecho internacional”, sostuvo.

El Ministerio de Seguridad explicó que las unidades desplegadas fueron organizadas en dos fuerzas de tarea, una en el Pacífico y otra en el Caribe, donde pondrán a prueba su capacidad de respuesta mediante escenarios que simulan amenazas al Canal de Panamá, operaciones contra el narcotráfico y acciones coordinadas frente al crimen organizado transnacional.

Este año, Panamax vuelve a realizarse en Panamá como un ejercicio multinacional en vivo después de 14 años, además de combinar operaciones en campo con ejercicios de puesto de mando tanto en Panamá como en Estados Unidos.

Según los organizadores, el entrenamiento busca fortalecer la cooperación internacional y la capacidad conjunta para proteger una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.