Gobierno de Panamá activa plan de contingencia en el agro frente al ‘Niño fuerte’

El sector agropecuario de Panamá enfrenta un escenario complejo debido a la intensificación del fenómeno de El Niño. El presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó a las instituciones del Estado a acelerar las acciones de prevención ante el riesgo de sequías prolongadas, inundaciones y otros eventos climáticos extremos. “A todas las entidades de Gobierno, pongan atención, preparémonos”, urgió el Mulino a todas las instituciones del Estado, durante su gira a Bocas del Toro, este jueves. El mandatario señaló que los pronósticos climáticos no son nada favorables para el sector agropecuario, al referirse al impacto que podría causar el déficit de lluvias en el territorio nacional. “La producción se va a ver mermada con el fenómeno de El Niño”, alertó el gobernante panameño. “De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien, de veras. Estamos ya en lo que ella cataloga el Niño fuerte, que va escalando posicionamientos más graves y más delicados para atender a todo el país sobre todo cuando llegue El Niño de las lluvias que vaticina va a ser extremo, fuerte”, advirtió el mandatario tras reunirse con la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla. Las proyecciones técnicas del Imhpa para el periodo de julio a diciembre de 2026 indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se mantengan. Los pronósticos señalan un predominio de déficit de lluvias a nivel nacional con reducciones de hasta el 55%, periodos secos asociados a altas temperaturas y un aumento en el termómetro de entre 1 y 3 grados Celsius, alcanzando registros inusuales de 33 a 35 grados en las tierras altas.

Impacto en la ganadería y el sector arrocero

Los efectos del clima ya se registran en la geografía nacional, especialmente por el aumento de las temperaturas y la reducción de pastos para el ganado. “Se lo digo como dueño de finca. Caminé mi finca la semana pasada y la hierba está bien bajita”, comentó Mulino. Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) coordina la distribución de fertilizantes, pacas y alimento para el ganado, con énfasis en las zonas productoras del Arco Seco. Por su parte, los productores de arroz modificaron sus calendarios de cultivo. Omar Spiegel, vocero del sector, detalló a la Televisora Nacional (TVN) que la primera etapa de siembra (abril y mayo) ha sido la más afectada por la falta de precipitaciones. Según explicó, esto llevó a los arroceros que no tenían tierras aptas a suspender temporalmente la actividad, provocando una reducción en la producción inicial y trasladando los cultivos hacia la época lluviosa de julio y agosto. Spieguel dijo que la provincia de Chiriquí registra un 20% de afectación en esta fase, mientras que en Coclé la siembra inicial fue de apenas 500 hectáreas a la espera de un invierno regular. A pesar de los retrasos, Spiegel descartó un desabastecimiento inmediato gracias a los inventarios existentes de 6.5 millones de quintales y a una importación de 600 mil quintales aprobada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). “No va a haber ninguna escasez hasta marzo del año que viene (2027). Y será en enero, febrero, cuando ya hayamos acabado la siembra, que conoceremos cuántas hectáreas se han sembrado y cómo fue el impacto del fenómeno del Niño en la producción para tomar una decisión para 2027”, aseguró el vocero.

Incremento de costos y falta de infraestructura hídrica