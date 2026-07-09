Gobierno de Panamá activa plan de contingencia en el agro frente al ‘Niño fuerte’

Los efectos del clima ya se registran en la geografía nacional, especialmente por el aumento de las temperaturas y la reducción de pastos para el ganado. 'Se lo digo como dueño de finca. Caminé mi finca la semana pasada y la hierba está bien bajita', comentó Mulino. Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) coordina la distribución de fertilizantes, pacas y alimento para el ganado, con énfasis en las zonas productoras del Arco Seco.Por su parte, los productores de arroz modificaron sus calendarios de cultivo. Omar Spiegel, vocero del sector, detalló a la Televisora Nacional (TVN) que la primera etapa de siembra (abril y mayo) ha sido la más afectada por la falta de precipitaciones. Según explicó, esto llevó a los arroceros que no tenían tierras aptas a suspender temporalmente la actividad, provocando una reducción en la producción inicial y trasladando los cultivos hacia la época lluviosa de julio y agosto. Spieguel dijo que la provincia de Chiriquí registra un 20% de afectación en esta fase, mientras que en Coclé la siembra inicial fue de apenas 500 hectáreas a la espera de un invierno regular.A pesar de los retrasos, Spiegel descartó un desabastecimiento inmediato gracias a los inventarios existentes de 6.5 millones de quintales y a una importación de 600 mil quintales aprobada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).'No va a haber ninguna escasez hasta marzo del año que viene (2027). Y será en enero, febrero, cuando ya hayamos acabado la siembra, que conoceremos cuántas hectáreas se han sembrado y cómo fue el impacto del fenómeno del Niño en la producción para tomar una decisión para 2027', aseguró el vocero.