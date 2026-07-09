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Economía

Gobierno de Panamá activa plan de contingencia en el agro frente al ‘Niño fuerte’

La producción de arroz, grano básico de la dieta de los panameños, requiere sistemas de riego frente a ‘El Niño’.
La producción de arroz, grano básico de la dieta de los panameños, requiere sistemas de riego frente a ‘El Niño’.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 10/07/2026 00:00
Con pronósticos que prevén reducciones de agua de hasta 55%, el Ejecutivo coordina asistencia mientras los productores de arroz retrasan los cultivos y exigen soluciones de fondo en infraestructura hídrica

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El sector agropecuario de Panamá enfrenta un escenario complejo debido a la intensificación del fenómeno de El Niño. El presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó a las instituciones del Estado a acelerar las acciones de prevención ante el riesgo de sequías prolongadas, inundaciones y otros eventos climáticos extremos. “A todas las entidades de Gobierno, pongan atención, preparémonos”, urgió el Mulino a todas las instituciones del Estado, durante su gira a Bocas del Toro, este jueves.

El mandatario señaló que los pronósticos climáticos no son nada favorables para el sector agropecuario, al referirse al impacto que podría causar el déficit de lluvias en el territorio nacional. “La producción se va a ver mermada con el fenómeno de El Niño”, alertó el gobernante panameño.

“De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien, de veras. Estamos ya en lo que ella cataloga el Niño fuerte, que va escalando posicionamientos más graves y más delicados para atender a todo el país sobre todo cuando llegue El Niño de las lluvias que vaticina va a ser extremo, fuerte”, advirtió el mandatario tras reunirse con la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla.

Las proyecciones técnicas del Imhpa para el periodo de julio a diciembre de 2026 indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se mantengan. Los pronósticos señalan un predominio de déficit de lluvias a nivel nacional con reducciones de hasta el 55%, periodos secos asociados a altas temperaturas y un aumento en el termómetro de entre 1 y 3 grados Celsius, alcanzando registros inusuales de 33 a 35 grados en las tierras altas.

Impacto en la ganadería y el sector arrocero

Los efectos del clima ya se registran en la geografía nacional, especialmente por el aumento de las temperaturas y la reducción de pastos para el ganado. “Se lo digo como dueño de finca. Caminé mi finca la semana pasada y la hierba está bien bajita”, comentó Mulino. Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) coordina la distribución de fertilizantes, pacas y alimento para el ganado, con énfasis en las zonas productoras del Arco Seco.

Por su parte, los productores de arroz modificaron sus calendarios de cultivo. Omar Spiegel, vocero del sector, detalló a la Televisora Nacional (TVN) que la primera etapa de siembra (abril y mayo) ha sido la más afectada por la falta de precipitaciones.

Según explicó, esto llevó a los arroceros que no tenían tierras aptas a suspender temporalmente la actividad, provocando una reducción en la producción inicial y trasladando los cultivos hacia la época lluviosa de julio y agosto.

Spieguel dijo que la provincia de Chiriquí registra un 20% de afectación en esta fase, mientras que en Coclé la siembra inicial fue de apenas 500 hectáreas a la espera de un invierno regular.

A pesar de los retrasos, Spiegel descartó un desabastecimiento inmediato gracias a los inventarios existentes de 6.5 millones de quintales y a una importación de 600 mil quintales aprobada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

“No va a haber ninguna escasez hasta marzo del año que viene (2027). Y será en enero, febrero, cuando ya hayamos acabado la siembra, que conoceremos cuántas hectáreas se han sembrado y cómo fue el impacto del fenómeno del Niño en la producción para tomar una decisión para 2027”, aseguró el vocero.

Incremento de costos y falta de infraestructura hídrica

El análisis del sector expone dificultades económicas: las repercusiones de los conflictos internacionales encarecieron los combustibles y fertilizantes, elevando los costos de producción junto con las labores adicionales en campo necesarias para mitigar la sequía.

Spieguel enfatizó que el problema central es la ausencia de infraestructura hídrica estatal. Señaló que hace más de 30 años no se invierte en sistemas de riego para el arroz, a diferencia de países como Uruguay, Nicaragua o República Dominicana, donde la inversión pública en la producción redujo los costos de la canasta básica.

“Si el fenómeno de El Niño va a venir cada tres años ... el Estado debe invertir en un sistema de riego... Todos estos países de los que se habla que los productores son eficientes, ha sido el Estado el que ha contribuido con los sistemas de riego por seguridad nacional, por seguridad alimentaria y por la generación de empleo. En Panamá eso no se da desde hace mucho tiempo y hace falta”, sentenció Spiegel.

Spiegel recordó que el último sistema de riego se hizo para Tierras Altas en 2024, para pequeños productores de cucurbitáceas y otros productos. Para arroz fue hace más de 30 años y hay muchos a los que ni siquiera se les da mantenimiento. “Necesitamos retomar ese camino porque dentro de dos años vamos a estar aquí hablando de lo mismo, del fenómeno de El Niño”, señaló Spiegel, resaltando la necesidad de investigación, de sistemas de riego y transformación.

El productor advirtió que una preocupación grande de los productores es que el precio de venta no llega a cubrir los costos de producción, lo cual se agrava con la guerra, el aumento de los combustibles, insumos y fertilizantes, y el fenómeno climático.

Mientras el Pacífico enfrenta sequías, la vertiente del Caribe se prepara para lluvias intensas. Ante esta dualidad, el Ejecutivo dispuso el establecimiento de una sede permanente del Sinaproc en Bocas del Toro como centro de acopio y emergencia. “En la medida en que podamos prevenir, vamos a tener que lamentar menos”, concluyó el presidente Mulino.

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