Reglamento Interno: proponen eliminar prerrogativas, pero el debate no avanza

Las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional siguen estancadas, pero se presentan nuevas propuestas de modificaciones que no fueron incluidas en el primer debate en la Comisión de Credenciales.

El diputado Ernesto Cedeño Alvarado presentó varias propuestas de modificaciones al Reglamento Interno, incluyendo eliminar el artículo 230 que establece las prerrogativas de los diputados.

La citada norma concede a cada diputado principal el derecho de importar hasta dos vehículos blindados o de uso personal libres del pago de aranceles y derechos de introducción al país, extendiendo el beneficio de un vehículo exonerado para los diputados suplente.

Otras de las prerrogativas es una franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional y pasaporte diplomático.

“Si mi elector paga impuestos de un vehículo, yo también tengo la capacidad de hacerlo, sin más privilegios que él”, dijo el diputado.

La eliminación del artículo 230 estaba incluida entre las propuestas que presentaron los diputados de las distintas bancadas para reformar el Reglamento Interno a principio del quinquenio legislativo, es decir a partir de julio de 2024.

Sin embargo, durante el primer debate en la Comisión de Credenciales se aprobó mantener las prerrogativas contenidas en el artículo 230.

Otras de las modificaciones que se han presentado durante esta semana es el descuento salarial por ausencia de los diputados. Una propuesta que es rechazada por algunos diputados.

Los diputados iniciaron el pasado lunes el segundo debate de las reformas al Reglamento Interno, sin embargo, no se avanzó mucho. Una realidad que es vista con preocupación por la diputada de la bancada Vamos Janine Prado, quien se quejó que las reformas siguen estancadas en la Asamblea.

A su juicio, las reformas al Reglamento Interno deben ser una prioridad para los diputados.

Prado también mostró su preocupación porque, una semana después de haberse elegido la nueva junta directiva, aún no se han conformado las comisiones permanente.

“Pareciera que hoy se queda estancado el proceso de conformación de las comisiones. Esperemos que la próxima semana sí se pueda avanzar y ojalá puedan quedar conformadas en la misma semana”, manifestó.