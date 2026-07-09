Ocho días entre los escombros: la misión de los rescatistas panameños y sus unidades caninas en Venezuela

Durante ocho días, <b>Ricardo Franco</b>, <b>Kevin Requena</b> y <b>Martín Moncada</b> aprendieron a escuchar cosas que la mayoría de las personas nunca llega a escuchar: el crujido de un edificio que todavía seguía cediendo, el roce de unas botas sobre el concreto, la respiración acelerada de un compañero antes de entrar a una estructura, el jadeo de un perro que buscaba entre toneladas de escombros.<b>Y, sobre todo, el silencio.</b>Ese mismo silencio que obligaba a detener excavadoras, apagar motores y callar conversaciones porque, durante unos segundos, todavía existía la posibilidad de encontrar una vida.Ellos aprendieron a respetarlo. A esperarlo. A confiar en él.Porque, en ocasiones, un golpe debajo de una losa bastaba para cambiar el rumbo de toda una operación.Durante ocho días, <b>Blake</b>, <b>Rex </b>y <b>Bailey </b>recorrieron edificios abiertos por la mitad, supermercados reducidos a montañas de concreto y calles donde el gris había borrado casi todos los colores.Habían sido entrenados durante años para reconocer una sola señal: <b>la vida</b>. Si la encontraban, ladrarían. Ese era el momento que todos esperaban. El que las familias soñaban escuchar. El que detenía el tiempo por unos segundos.Pero nunca ocurrió. <b>Los tres perros regresaron a Panamá sin haber ladrado una sola vez</b>. Y fue entonces cuando los rescatistas comprendieron que, a veces, incluso el silencio puede dar una respuesta. <b>No la que todos esperan. Pero sí la que nadie consigue olvidar</b>.