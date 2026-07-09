Crece la planilla, pese al déficit de $2,385 millones a mayo

A pesar de tener las finanzas en rojo y pagar los gastos con deuda, al mes de mayo el balance fiscal del gobierno central reporta que la planilla creció en $94.4 millones, mientras que el déficit fiscal es de -$2,385 millones y el ahorro corriente sigue en rojo.

Este nuevo reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evidencia “el estrecho margen de maniobra que tiene el gobierno nacional en materia de política fiscal, analizó el profesor de economía de la Universidad de Panamá (UP), Víctor Hugo Herrera.

Los ingresos totales del gobierno central a mayo del año en curso fueron de $3,568 millones, mientras que en el mismo periodo eran del año pasado eran de $3,252 millones, es decir aumentaron $315 millones.

No obstante, los gastos totales a mayo 2026 fueron de $5,954 millones, por lo que el balance reflejó un déficit fiscal de -$2,386 millones.

De igual manera, la actual administración no logra revertir el ahorro corriente negativo , cuya caída es más severa respecto a mayo 2025, en 24,2% con -$1,355 millones.

Estas cifras se contraponen a la promesa del mandatario, José Raúl Mulino, que el pasado 1 de julio aseguró haber saneado las finanzas públicas.

Un detalle que resalta en el reporte es el incremento de la planilla estatal. El reglón de los “servicios personales” creció $94.4 millones, al pasar de

$1,7387 millones en mayo de 2025 a $1,832 millones, pesar de que la administración Mulino ha tenido las finanzas deficitarias.

“El incremento en la planilla estatal solo tiene un efecto multiplicador en el consumo pero es de muy corto plazo a diferencia de la inversión pública en sectores de alto encadenamiento que suelen tener un efecto multiplicador de mucha más duración y por supuesto de largo plazo”, explicó Herrera, investigador que también dirigió la Escuela de Economía de la UP.

En sentido contrario, la inversión pública que es descrita en el reporte como “gastos de capital” fue $1,229 millones, un recorte de $99 millones respecto a mayo de 2025 ó-7.5%.

Ante estos indicadores, el docente y economista Herrera explicó que es importante que la inversión pública se dirija hacia aquellas actividades de mayor encadenamiento.

Uno de estos sería la construcción “pero la cuestión más preocupante es el hecho de que para poder seguir financiando el déficit y de no generar una capacidad productiva que permita generar ahorro, mantendrá al gobierno en una política redundante de seguir financiando el déficit con deuda”.

Esto tiene como consecuencia, que se va a comprometer los futuros programas de inversión tanto de este gobierno e incluso del futuro gobierno, añadió.

Precisamente, el pasado 1 de julio, con la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, el gobernante Mulino prometió la generación de 80 mil empleos con el programa “Panamá Pa’ Tí”, y que se apalancaría en inversiones en diversos sectores como la construcción.

No obstante, este sector se encuentra deprimido tal y como lo reflejan los indicadores de nuevos préstamos del sistema bancario nacional con una reducción de -20 y -24% en los nuevos préstamos de hipotecas y construcción.

La baja es consecuencia de las reformas en la actual administración como la eliminación de $10 mil en el bono no reembolsable para viviendas de interés social y la modificación de la ley de interés preferencial y el desempleo. El MEF evitó explicar cómo se reactivará esta actividad.

El único proyecto “de relevancia” enunciado ha sido la construcción del teleférico de San Miguelito “es preocupante por el bajo impacto del crecimiento económico en la generación de empleo, una señal de agotamiento del modelo económico”, concluyó.