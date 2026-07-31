FAO alerta por El Niño: urge crear reservas estratégicas de alimentos

Las reservas estratégicas de alimentos representan una herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y reducir el impacto sobre las poblaciones más vulnerables. Así lo sostuvo la <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/tarjeta-amarilla-de-la-ue-a-panama-la-fao-ve-una-oportunidad-para-seguir-fortaleciendose-y-mejorando-GF24475276">Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)</a>, al hacer un llamado regional urgente a potenciar estos mecanismos con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria y la nutrición de millones de personas. '<i>La evidencia científica nos permite anticipar escenarios y prepararnos mejor para actuar frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos. En este contexto, las reservas estratégicas de alimentos representan una herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y reducir el impacto sobre las poblaciones más vulnerables</i>', enfatizó <b>René Orellana Halkyer, subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.</b>El pronunciamiento se produce a pocos días de que los ministros y ministras de Agricultura del<b> Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) </b>declararan una alerta regional ante el<i><b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/el-nino-muy-fuerte-amenaza-a-panama-con-sequia-calor-de-42-c-y-posibles-ciclones-JE24462139"> fenómeno de El Niño</a></b></i>. Según advirtieron las autoridades, las proyecciones climáticas para el período <b>2026-2027 </b>anticipan una reducción en las lluvias, un incremento en la frecuencia de las sequías y severas afectaciones a la producción agropecuaria, lo que compromete la disponibilidad y el acceso a la comida en los países de la zona.Frente a esta coyuntura, la <b>FAO </b>coorganizó un diálogo regional junto a la <b>Secretaría Ejecutiva del CAC (Secac</b>). En el encuentro, autoridades y especialistas del<b> Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)</b> analizaron los impactos previstos y evaluaron mecanismos de preparación y respuesta.Orellana Halkyer recordó, además, que los eventos extremos están alterando de forma permanente los patrones de temperatura y precipitación, multiplicando sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales que dañan la producción agrícola y los medios de vida rurales. De acuerdo con datos de la<b> FAO</b>, <b>América Latina y el Caribe </b>concentra el <b>22 %</b> de las pérdidas mundiales en la agricultura por desastres climáticos, acumulando un impacto de aproximadamente <b>$713 mil millones </b>entre <b>1991 y 2023</b>.<b>Herramienta multifuncional y apoyo a la agricultura familiar</b>En las sesiones de trabajo se evidenció que las reservas estratégicas —en especial las de granos básicos— permiten a las naciones adelantarse a la escasez, responder con agilidad en emergencias, estabilizar precios en momentos de volatilidad y garantizar la continuidad de la asistencia social.Al respecto, el <b>subdirector General de la FAO</b> destacó un beneficio adicional de estos esquemas. Orellana Halkyer resaltó que estos mecanismos pueden convertirse además en un instrumento para fortalecer la agricultura familiar cuando incorporan esquemas de compras públicas a pequeños productores, favoreciendo la generación de ingresos, la inclusión productiva y el desarrollo económico de los territorios rurales.El funcionario insistió en que la cooperación internacional será el pilar decisivo para mitigar los efectos de <b>El Niño</b> mediante el intercambio de información y el trabajo técnico coordinado, señalando:'<i>La acción conjunta entre los países, bajo el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y en articulación con la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos, permitirá avanzar hacia sistemas agroalimentarios más resilientes y preparados frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos</i>'.<b>Experiencias nacionales y la iniciativa 'Mano de la mano'</b>Durante el intercambio se repasaron casos exitosos de la región. En Honduras, el <b>Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)</b> compra maíz y frijol a productores locales para nutrir reservas estratégicas que luego distribuye Banasupro a precios justos. En Guatemala, la construcción de más de 433 mil silos metálicos familiares fortaleció el almacenamiento rural, asegurando el consumo familiar y la venta de excedentes. En tanto, iniciativas de comercialización como las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Panamá y los mercados del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) en República Dominicana facilitan el acceso masivo a alimentos asequibles.Por su parte, en el espacio de diálogo titulado <i>'</i><i><b>Mano de la mano para enfrentar El Niño en la región SICA</b></i><i>'</i>, el Coordinador Subregional de la FAO en Mesoamérica, Adoniram Sanches, subrayó la importancia de intervenir en el<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/el-nino-provocara-un-deficit-de-lluvias-del-55-en-el-pacifico-de-panama-advierte-el-imhpa-MK23922196"> Corredor Seco y zonas áridas</a>. Sanches explicó que la Iniciativa Mano de la Mano demuestra que anticiparse al riesgo exige articular ciencia, innovación y financiamiento estratégico.A través de seis notas de inversión enfocadas en gestión sostenible de suelos, MiPymes digitales, investigación, gestión del riesgo agrícola, soluciones hídricas y fortalecimiento de mercados, la <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/paises-del-corredor-seco-cierran-proyecto-clave-de-resiliencia-y-reduccion-de-riesgos-agroambientales-CM21787588">FAO </a>consolidó una cartera orientada a aumentar la resiliencia en los territorios más vulnerables. Estas acciones se complementan con herramientas como el mapeo de suelos y la<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/seguridad-alimentaria-brasil-tiene-toda-la-disponibilidad-de-compartir-su-tecnologia-con-panama-via-mercosur-IK21810778"> Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC)</a> para dirigir los recursos hacia donde más se necesitan.El encuentro contó con la participación del Secretario Ejecutivo del CAC, David Martínez; el Secretario Ejecutivo del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), Maximiliano Campos; la Viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, Dinorah Herrera; el Secretario Ejecutivo del Cepredenac, Adherbal De La Rosa; así como representantes de diversas instancias nacionales de los países del SICA.