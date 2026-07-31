Panamá busca atraer inversión de Indonesia mediante regímenes especiales y marina mercante

Una delegación oficial panameña encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, sostuvo reuniones en Yakarta con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN) y el Ministerio de Comercio e Industria de ese país asiático, con el objetivo de promover el uso de las zonas francas y la plataforma logística panameña para la distribución de mercancías en América Latina.

Durante los encuentros, la representación panameña presentó las ventajas operativas de la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y la Ciudad del Saber para procesos de reempaque, ensamblaje e incubación de negocios de empresas indonesias que buscan ingresar a un mercado regional estimado en 450 millones de consumidores.

En materia marítima, la Cancillería destacó la vinculación laboral entre ambas naciones. Indonesia se posiciona actualmente como la cuarta nación con mayor número de marinos que poseen licencias activas emitidas bajo el pabellón de la marina mercante panameña, el registro de naves más grande del mundo con aproximadamente 8,500 buques inscritos.

Las conversaciones bilaterales con la viceministra de Comercio de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, centraron el interés en sectores como productos farmacéuticos, insumos agrícolas, café y bienes manufacturados. Asimismo, evaluaron el aprovechamiento de los mecanismos de integración regional y acuerdos comerciales vigentes en América Latina, como el Mercosur.

Como parte del intercambio diplomático, el gobierno indonesio extendió una invitación a Panamá para la Trade Expo Indonesia 2026, programada para octubre de ese año. En contraparte, la delegación panameña citó a los representantes asiáticos al Tercer Foro Económico para América Latina y el Caribe (CAF/Panamá) y a la feria comercial Expocomer en la ciudad de Panamá.

La misión oficial estuvo integrada además por el embajador de Panamá en Indonesia, Bernardo Brea Rodríguez, y el jefe del Departamento de Asia-Pacífico de la Cancillería, Carlos Karica.