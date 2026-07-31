Panamá busca atraer inversión de Indonesia mediante regímenes especiales y marina mercante

Una delegación oficial panameña encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, <a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">Carlos A. Hoyos</a>, sostuvo reuniones en <b>Yakarta</b> con la <b>Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN)</b> y el <b>Ministerio de Comercio e Industria</b> de ese país asiático, con el objetivo de promover el uso de las zonas francas y la plataforma logística panameña para la distribución de mercancías en América Latina.Durante los encuentros, la representación panameña presentó las ventajas operativas de la <b><a href="/tag/-/meta/zlc-zona-libre-de-colon">Zona Libre de Colón</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/panama-pacifico">Panamá Pacífico</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/ciudad-del-saber">Ciudad del Saber</a></b> para procesos de reempaque, ensamblaje e incubación de negocios de empresas indonesias que buscan ingresar a un mercado regional estimado en <b>450 millones de consumidores</b>.En materia marítima, la Cancillería destacó la vinculación laboral entre ambas naciones. <b>Indonesia se posiciona actualmente como la cuarta nación con mayor número de marinos que poseen licencias activas emitidas bajo el pabellón de la marina mercante panameña,</b> el registro de naves más grande del mundo con aproximadamente <b>8,500</b> buques inscritos.Las conversaciones bilaterales con la viceministra de Comercio de Indonesia, <b>Dyah Roro Esti Widya Putri</b>, centraron el interés en sectores como productos farmacéuticos, insumos agrícolas, café y bienes manufacturados. Asimismo, evaluaron el aprovechamiento de los mecanismos de integración regional y acuerdos comerciales vigentes en América Latina, como el <a href="/tag/-/meta/mercosur-mercado-comun-del-sur">Mercosur</a>.Como parte del intercambio diplomático, el gobierno indonesio extendió una invitación a Panamá para la <b>Trade Expo Indonesia 2026</b>, programada para octubre de ese año. En contraparte, la delegación panameña citó a los representantes asiáticos al Tercer Foro Económico para América Latina y el Caribe (CAF/Panamá) y a la feria comercial <a href="/tag/-/meta/expocomer">Expocomer</a> en la ciudad de Panamá.La misión oficial estuvo integrada además por el embajador de Panamá en Indonesia, <b>Bernardo Brea Rodríguez</b>, y el jefe del Departamento de Asia-Pacífico de la Cancillería, <b>Carlos Karica</b>.