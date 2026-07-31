Clima en Chiriquí: MIDA y productores coordinan medidas ante la variabilidad climática

Para fortalecer al sector agropecuario frente a las variaciones del tiempo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), mediante la Unidad Agroambiental y Variabilidad Climática, celebró la Mesa Técnica Agroclimática (MTA) en la Feria Internacional de David.

El encuentro reunió a productores, técnicos y autoridades para evaluar las condiciones del clima y elaborar la edición N.° 23 del Boletín Agroclimático, correspondiente al período de septiembre a diciembre de 2026.

Brillit Della Sera, de la Secretaría Técnica y en representación de la dirección regional del MIDA, destacó que analizar el clima permite generar recomendaciones prácticas para que los agricultores planifiquen sus siembras, protejan sus cultivos y resguarden la seguridad alimentaria.

Por su parte, Porfirio Rojas, productor de arroz de Alanje, valoró el espacio al señalar que contar con datos de primera mano les permite tomar decisiones técnicas con mayor precisión y mejorar sus fincas.

Durante la jornada, especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) expusieron las perspectivas climáticas de la provincia.

Alerta por ‘super El Niño’ y proyecciones internacionales

La preparación local coincide con advertencias de organismos internacionales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé un 81 % de probabilidad de que El Niño se posicione entre octubre y diciembre de 2026 como uno de los eventos más intensos desde 1950, y advirtió que, aunque sus efectos no son uniformes, sí incrementan los episodios extremos como sequías prolongadas o lluvias torrenciales.

Por su parte, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) proyecta condiciones cálidas con un 100 % de certeza hasta inicios de 2027, e indica también un 81 % de probabilidad de registrar un pico de intensidad muy fuerte a finales de 2026.

Monitoreo empresarial y trabajo conjunto

Desde el sector comercial e industrial, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), Mavis A. Polo Cheva, indicó que el gremio organiza un foro internacional sobre El Niño para el 27 de agosto en el marco de su Rueda de Negocios.

Indicó que aunque en lo que va de 2026 no hay afectaciones en fincas —a diferencia de las precipitaciones de noviembre de 2025— la iniciativa busca preparar a la producción y a la ciudadanía ante el impacto del “super Niño”, previsto para intensificarse en el verano de 2027.

“Nosotros lo que esperamos es que el Gobierno trabaje en conjunto con la empresa privada. Que todos trabajemos unidos para no solo informar a la población, sino también darles elementos para que la ciudadanía se pueda proteger”, puntualizó Polo Cheva.

Las Mesas Técnicas Agroclimáticas funcionan como espacios de diálogo para traducir los pronósticos meteorológicos en decisiones concretas que reduzcan los riesgos en siembras y cosechas.