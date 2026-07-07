El Niño provocará un déficit de lluvias del 55% en el Pacífico de Panamá, advierte el Imhpa

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, advirtió la tarde de este martes 7 de julio que la vertiente del Pacífico panameño registrará un déficit de precipitaciones cercano al 55% entre julio y diciembre, como consecuencia del fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia de prensa al concluir la reunión del Consejo de Gabinete, donde la funcionaria presentó un pronóstico climático para el segundo semestre del año con el fin de que las instituciones adopten medidas preventivas.

“Vamos a tener desde julio a diciembre un déficit de precipitación que debe estar alrededor del 55% en la vertiente del Pacífico y algo de más normalidad en la vertiente del Caribe”, señaló de Calzadilla.

La directora del Imhpa explicó que Panamá atraviesa actualmente un evento de El Niño fuerte, debido a que las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial alcanzan los 1.7 grados Celsius por encima del promedio, dentro del rango que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) clasifica como un episodio fuerte.

Añadió que, según los pronósticos de la NOAA, el fenómeno podría intensificarse durante el último trimestre de 2026 e inicios de 2027.

“En este momento estamos ante un evento de El Niño fuerte y el pronóstico es que para el último trimestre del año, incluido enero del próximo año, podríamos tener la categoría de un Niño muy fuerte”, explicó.

Durante la presentación al Gabinete, el Imhpa mostró mapas con el comportamiento esperado de las lluvias entre julio y diciembre.

De Calzadilla aclaró que el pronóstico no significa que dejará de llover, sino que las precipitaciones estarán por debajo de los valores considerados normales para la época.

“En ningún momento estamos hablando de ausencia de lluvia. Lo que estamos mostrando es un déficit de precipitación respecto a la normal climática”, enfatizó.

Los mayores déficits se esperan durante julio, agosto y septiembre, mientras que diciembre sería el mes con la reducción más marcada de lluvias en la vertiente del Pacífico.

La directora del Imhpa también informó que el fenómeno de El Niño traerá un incremento en las temperaturas del aire, acompañado de una mayor humedad relativa, condiciones que elevarán la sensación térmica en distintas regiones del país.

Según explicó, estas son manifestaciones típicas del fenómeno climático y podrían afectar tanto a la población como a diversos sectores productivos.