Zona Libre de Colón invertirá $4.4 millones en modernizar sus sistemas contra ciberataques

El Consejo de Gabinete autorizó una inversión de $4.4 millones para la renovación integral de la infraestructura tecnológica de la Zona Libre de Colón (Zolicol), tras confirmar que los sistemas actuales presentan vulnerabilidades críticas frente a ciberataques.

La medida, aprobada mediante la Resolución 55-26, contempla la contratación de la empresa Sonda S.A. bajo un procedimiento excepcional, debido a la “urgencia” de actualizar las plataformas de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE) y Colón Puerto Libre (CPL).

Luisa Napolitano, gerente de la Zolicol, sustentó ante el pleno gubernamental que el sistema actual, operativo desde 2007, cumplió una década sin recibir soporte del fabricante. Esta carencia técnica no solo limita la compatibilidad con versiones modernas del software, sino que expone la trazabilidad y el control de los más de $25,000 millones que transan anualmente las empresas usuarias a riesgos de seguridad informática.

El contrato contempla un periodo de ejecución y soporte técnico de 36 meses, periodo en el cual se realizará el pago mediante cuotas mensuales. Según el desglose financiero, el 41% de la inversión se destinará a hardware, redes y seguridad, mientras que el resto cubrirá licencias, software e implementación.

La contratación cuenta con el aval de la Junta Directiva de la Zolicol y el concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), entidad que validó la necesidad técnica del proyecto.