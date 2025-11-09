Nueva integración tecnológica entre Aduanas y Zona Libre

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) ha reactivado un proyecto para modernizar y agilizar las operaciones logísticas y comerciales en el país: la integración completa del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) con el Sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE) de la Zona Libre de Colón (ZLC).

El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la operatividad, garantizar la trazabilidad de la carga y optimizar los servicios ofrecidos a las empresas que operan en la ZLC.

Actualmente, los equipos técnicos de ambas entidades se encuentran en la fase crítica de mapeo de campos y validación de la interfaz entre el SIGA y el DMCE. Este proceso es fundamental para asegurar que la información fluya de manera correcta y sin interrupciones entre ambas plataformas, promoviendo un comercio “más ágil, eficiente y preciso” para los usuarios colonenses.

La integración tecnológica promete aliviar una de las principales fricciones en los trámites comerciales: la repetición de datos.

Según la ANA, la unificación de los sistemas eliminará la duplicidad en la digitalización de la información requerida para las transacciones.

Esta automatización está diseñada específicamente para facilitar las operaciones de aquellas empresas que han optado por migrar sus procesos al comercio electrónico, reduciendo tiempos y minimizando errores humanos.