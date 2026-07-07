Exportaciones totales de Panamá superan los $580 millones a mayo de 2026

Al cierre de mayo de 2026, las exportaciones registradas alcanzaron los $435.4 millones, según cifras del más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con las cifras, en ese mismo período, las exportaciones totales sumaron $581.9 millones, impulsadas por un crecimiento de 16.4% en las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.

No obstante, las exportaciones de bienes panameños registrados a mayo 2026 por $435.4 millones reflejaron una disminución de $3.3 millones (0.8%) frente al mismo período de 2025, cuando totalizaron $438.7 millones. Aunque, resalta el MICI, este resultado se acompaña de un crecimiento en otros componentes del comercio exterior, como las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.

El MICI explicó mediante un comunicado que estos resultados se enmarcan en la estrategia del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, para fortalecer la competitividad del país y generar mejores condiciones parala internacionalización de las empresas panameñas.

Asimismo destacó que a través del Ministerio de Comercio e Industrias se impulsan acciones de promoción comercial, inteligencia de mercados, facilitación del comercio, aprovechamiento de acuerdos comerciales y acompañamiento al sector exportador, con el objetivo de ampliar las oportunidades para los productos nacionales en los mercados internacionales.

Oferta diversa

De acuerdo con el reporte del MICI, la composición de la oferta exportable también muestra una evolución en los productos que Panamá coloca en el exterior.

A nivel de subpartidas arancelarias (código internacional estandarizado del Sistema Armonizado a seis dígitos), los camarones congelados continúan liderando las exportaciones al mes de mayo, seguidos por los bananos, que ascienden del tercer al segundo lugar registrado el mes anterior.

Completan el “top 10” la teca, el aceite de palma, el azúcar, los medicamentos, los desperdicios metálicos, las sandías y el café sin tostar ni descafeinar. En conjunto, estas diez subpartidas representan el 55% de las exportaciones registradas del país.