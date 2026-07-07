Consejo de Gabinete aprueba $17.5 millones para el Ministerio de Seguridad

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 7 de julio 17.5 millones de dólares al Ministerio de Seguridad (Minseg) a través de dos resoluciones.

La primera, por 11.7 millones de dólares aprueba fondos para la “reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional” y la segunda es por 5.8 millones de dólares para la “actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional”, de acuerdo a un comunicado compartido por la Presidencia de la República.

“Ambas resoluciones cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) para la concesión de dichos créditos, y con el informe favorable de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República”, añade el comunicado.

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar estas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación.