Consejo de Gabinete aprueba $17.5 millones para el Ministerio de Seguridad

El <b>Consejo de Gabinete </b>aprobó este martes 7 de julio 17.5 millones de dólares al <b>Ministerio de Seguridad </b>(Minseg) a través de dos resoluciones.La primera, por 11.7 millones de dólares aprueba fondos para la 'reactivación de la flota vehicular de la <b>Policía Nacional</b>' y la segunda es por 5.8 millones de dólares para la 'actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional', de acuerdo a un comunicado compartido por la <b>Presidencia de la República</b>.'<b>Ambas resoluciones cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) para la concesión de dichos créditos, y con el informe favorable de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República</b>', añade el comunicado.El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a <b>presentar estas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación.</b>