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Consejo de Gabinete aprueba $17.5 millones para el Ministerio de Seguridad

El presidente José Raúl Mulino durante el Consejo de Gabinete.
El presidente José Raúl Mulino durante el Consejo de Gabinete. Presidencia de la República | Cedida
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 07/07/2026 19:10
El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará el traslado de fondos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

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El Consejo de Gabinete aprobó este martes 7 de julio 17.5 millones de dólares al Ministerio de Seguridad (Minseg) a través de dos resoluciones.

La primera, por 11.7 millones de dólares aprueba fondos para la “reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional” y la segunda es por 5.8 millones de dólares para la “actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional”, de acuerdo a un comunicado compartido por la Presidencia de la República.

Ambas resoluciones cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) para la concesión de dichos créditos, y con el informe favorable de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República”, añade el comunicado.

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar estas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación.

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