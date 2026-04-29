Panamá entra en vigilancia por El Niño: prevén retraso de lluvias y calor extremo

La ciudadanía deberá enfrentar condiciones de calor severo. Se estima un incremento en la temperatura del aire de entre <b>1°C </b>y <b>3°C</b>, lo que, unido a la humedad, generará una sensación térmica que superará los <b>38°C</b> en zonas bajas y áreas urbanas.Además, el Imhpa prevé que el <i><b>'veranito de San Juan' </b></i>—un periodo corto de reducción de lluvias— se presente de forma <b>anticipada a mediados de junio</b>, con una duración de unos cinco días. Asimismo, existe la posibilidad de que la canícula se manifieste entre julio y agosto, principalmente hacia la vertiente del Pacífico.