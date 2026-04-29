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Economía

Panamá entra en vigilancia por El Niño: prevén retraso de lluvias y calor extremo

Luz Graciela de Calzadilla, irectora general del Imhpa durante la conferencia de prensa este miércoles 29 de abril.
Luz Graciela de Calzadilla, irectora general del Imhpa durante la conferencia de prensa este miércoles 29 de abril. Cedida | Imhpa
Por
Mileika Lasso
  • 29/04/2026 16:04
El IMHPA informa que la temporada lluviosa de 2026 iniciará con hasta tres semanas de demora. Se espera que la sensación térmica alcance los 38°C en gran parte del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ing. Ovigildo Herrera Marcucci (Imhpa) emitió este miércoles 29 de abril su más reciente Perspectiva Climática, confirmando que el país ha entrado en “estado de vigilancia” ante el inminente desarrollo del fenómeno de El Niño. Tras participar en el LXXX Foro del Clima de América Central, la entidad advirtió que Panamá enfrentará un inicio irregular de la temporada lluviosa y temperaturas superiores a los registros habituales entre mayo y julio de 2026.

La ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora general de la institución, explicó que el calentamiento observado en las últimas semanas en el océano Pacífico ecuatorial es una señal clara de altas probabilidades para la presencia de El Niño.

“El Imhpa mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y la evolución del fenómeno El Niño, con el fin de brindar información oportuna y precisa para la toma de decisiones”, dijo la titular de la entidad.

Impacto en las precipitaciones

El pronóstico técnico detalla que la entrada definitiva de la temporada lluviosa sufrirá un retraso de entre dos y tres semanas, ocurriendo de forma escalonada en el territorio. Para el trimestre en curso, la entidad identificó una reducción de lluvias de entre 10% y 20% en provincias como Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá (Oeste, Centro y Este), Colón y el suroccidente de Darién.

Por el contrario, regiones como Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas podrían registrar un aumento de lluvias de hasta el 20%, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Temperaturas y eventos estacionales

La ciudadanía deberá enfrentar condiciones de calor severo. Se estima un incremento en la temperatura del aire de entre 1°C y 3°C, lo que, unido a la humedad, generará una sensación térmica que superará los 38°C en zonas bajas y áreas urbanas.

Además, el Imhpa prevé que el “veranito de San Juan” —un periodo corto de reducción de lluvias— se presente de forma anticipada a mediados de junio, con una duración de unos cinco días. Asimismo, existe la posibilidad de que la canícula se manifieste entre julio y agosto, principalmente hacia la vertiente del Pacífico.

Luz Graciela de Calzadilla
Directora General del Imhpa
“Panamá se encuentra en estado de vigilancia por el fenómeno de El Niño, explicó que es cuando existen condiciones favorables para el desarrollo de El Niño en los próximos meses”.
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