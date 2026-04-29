Panamá entra en vigilancia por El Niño: prevén retraso de lluvias y calor extremo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ing. Ovigildo Herrera Marcucci (Imhpa) emitió este miércoles 29 de abril su más reciente Perspectiva Climática, confirmando que el país ha entrado en “estado de vigilancia” ante el inminente desarrollo del fenómeno de El Niño. Tras participar en el LXXX Foro del Clima de América Central, la entidad advirtió que Panamá enfrentará un inicio irregular de la temporada lluviosa y temperaturas superiores a los registros habituales entre mayo y julio de 2026.

La ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora general de la institución, explicó que el calentamiento observado en las últimas semanas en el océano Pacífico ecuatorial es una señal clara de altas probabilidades para la presencia de El Niño.

“El Imhpa mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y la evolución del fenómeno El Niño, con el fin de brindar información oportuna y precisa para la toma de decisiones”, dijo la titular de la entidad.