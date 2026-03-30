Panamá entra en transición climática con lluvias moderadas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé que abril y mayo de 2026 estarán marcados por una transición climática con lluvias entre normales y con tendencia a la disminución, en un contexto de vigilancia ante el posible desarrollo del fenómeno El Niño.

De acuerdo con el boletín climático de marzo de 2026, abril presentará condiciones propias de la transición entre la temporada seca y lluviosa, con precipitaciones entre normales y cercanas a lo normal, pero con una tendencia a disminuir. Este periodo también se caracteriza por altas temperaturas debido a la incidencia directa de los rayos solares.

En mayo, inicio de la temporada lluviosa en la vertiente del Pacífico, la entidad espera lluvias entre cercanas a lo normal, con episodios moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica, principalmente en horas de la tarde.

Este escenario ocurre mientras el Imhpa mantiene la vigilancia sobre la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que actualmente se encuentra en fase neutral.

El pasado 25 de marzo, la institución emitió un aviso preventivo en el que advirtió sobre señales tempranas del desarrollo de El Niño, tras detectar masas de agua cálida en el océano Pacífico ecuatorial.

“Estamos advirtiendo a los diferentes sectores socioeconómicos sobre el inminente desarrollo del fenómeno El Niño, con una probabilidad de 72 % durante el trimestre mayo, junio y julio”, señaló la directora general del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla.

Según el monitoreo técnico, el calentamiento localizado frente a las costas de Ecuador y Perú, que motivó una alerta por El Niño Costero en ese país, es considerado por la comunidad científica como una señal temprana de un posible evento a escala global.

De concretarse este escenario, el Imhpa prevé una disminución de las lluvias en la vertiente del Pacífico, acompañada de un aumento en los días secos consecutivos, así como un incremento de la radiación solar y la temperatura del aire.

En contraste, para la vertiente del Caribe se proyecta un aumento en las precipitaciones. La institución también advierte sobre posibles impactos como la reducción de la humedad relativa, mayor riesgo de incendios de masa vegetal y menor disponibilidad hídrica.

El Imhpa reiteró que mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomendó a los sectores productivos y a la población mantenerse atentos a los avisos oficiales, dado que los pronósticos son probabilísticos y pueden registrarse eventos extremos de corta duración.