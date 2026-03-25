El Niño se asoma: Imhpa advierte 72% de probabilidad de su desarrollo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso preventivo este miércoles 25 de marzo sobre la evolución del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). Aunque actualmente las condiciones se mantienen en fase neutral, la institución advierte sobre el surgimiento de masas de agua cálida en el océano Pacífico ecuatorial que podrían alterar el clima nacional a corto plazo.

De acuerdo con el monitoreo técnico detectaron un calentamiento localizado frente a las costas de Ecuador y Perú, lo que ha llevado al gobierno peruano a declarar una alerta por El Niño Costero. Si bien este es un evento regional sin influencia directa inmediata en Panamá, la comunidad científica lo considera una señal temprana de que un ENOS a escala global está en formación.

Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Imhpa, señaló que, a pesar de que las anomalías térmicas no se han extendido a toda la región de monitoreo, los sectores socioeconómicos deben prepararse.

“Estamos advirtiendo a los diferentes sectores socioeconómicos sobre el inminente desarrollo del fenómeno El Niño, con una probabilidad de 72 % durante el trimestre mayo, junio y julio”, advirtió la funcionaria en conferencia de prensa.