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El Niño se asoma: Imhpa advierte 72% de probabilidad de su desarrollo

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, detalla en conferencia de prensa sobre la probabilidad de que el evento climático se consolide en el próximo trimestre de 2026.
La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, detalla en conferencia de prensa sobre la probabilidad de que el evento climático se consolide en el próximo trimestre de 2026. Cedida | Imhpa
Por
Mileika Lasso
  • 25/03/2026 16:20
Aunque el fenómeno está en fase neutral, el Instituto de Meteorología detecta señales de alerta en el Pacífico y prevé su inicio entre mayo y julio de 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso preventivo este miércoles 25 de marzo sobre la evolución del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). Aunque actualmente las condiciones se mantienen en fase neutral, la institución advierte sobre el surgimiento de masas de agua cálida en el océano Pacífico ecuatorial que podrían alterar el clima nacional a corto plazo.

De acuerdo con el monitoreo técnico detectaron un calentamiento localizado frente a las costas de Ecuador y Perú, lo que ha llevado al gobierno peruano a declarar una alerta por El Niño Costero. Si bien este es un evento regional sin influencia directa inmediata en Panamá, la comunidad científica lo considera una señal temprana de que un ENOS a escala global está en formación.

Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Imhpa, señaló que, a pesar de que las anomalías térmicas no se han extendido a toda la región de monitoreo, los sectores socioeconómicos deben prepararse.

“Estamos advirtiendo a los diferentes sectores socioeconómicos sobre el inminente desarrollo del fenómeno El Niño, con una probabilidad de 72 % durante el trimestre mayo, junio y julio”, advirtió la funcionaria en conferencia de prensa.

Impactos previstos para el territorio nacional

La transición hacia este fenómeno meteorológico traería consigo cambios significativos en la vertiente del Pacífico, donde se espera una disminución de las lluvias y un incremento en el número de días secos consecutivos. No obstante, la institución no descarta que ocurran lluvias intensas de corta duración.

Por el contrario, para la vertiente del mar Caribe, el pronóstico apunta a un incremento en las precipitaciones o lluvias. Otros efectos colaterales incluyen el aumento de la radiación solar, una mayor temperatura del aire y la disminución de la humedad relativa, factores que elevan el riesgo de incendios de masa vegetal y reducen la disponibilidad hídrica.

En conferencia de prensa, el Imhpa reiteró que mantendrá un monitoreo riguroso para ofrecer información confiable que permita la toma de decisiones oportunas ante la posible generación de condiciones de sequía en el país.

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