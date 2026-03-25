El Niño se asoma: Imhpa advierte 72% de probabilidad de su desarrollo

La transición hacia este fenómeno meteorológico traería consigo cambios significativos en la vertiente del <b>Pacífico</b>, donde <b>se espera una disminución de las lluvias y un incremento en el número de días secos consecutivos</b>. No obstante, la institución no descarta que ocurran lluvias intensas de corta duración.Por el contrario, para la vertiente del <b>mar Caribe</b>, el pronóstico apunta a un incremento en las precipitaciones o lluvias. Otros efectos colaterales incluyen <b>el aumento de la radiación solar, una mayor temperatura del aire </b>y<b> la disminución de la humedad relativa</b>, factores que elevan el riesgo de incendios de masa vegetal y reducen la disponibilidad hídrica.En conferencia de prensa, el<b> Imhpa</b> reiteró que<b> mantendrá un monitoreo riguroso para ofrecer información confiable</b> que permita la toma de decisiones oportunas ante la posible generación de condiciones de sequía en el país.