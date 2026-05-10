Cepanim supera el 50% de registros completados entre sus beneficiarios

El proceso de inscripción para recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) sigue avanzando rápidamente en Panamá.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que más del 50% de los beneficiarios ya completó su registro en la plataforma digital habilitada desde abril.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta inicios de mayo se contabilizaban más de 205 mil solicitudes, lo que representa la mitad del universo estimado de 412,113 beneficiarios contemplados dentro del programa.

El informe detalla que 152,380 solicitudes corresponden a beneficiarios vivos, mientras que más de 53 mil fueron realizadas por familiares o sobrevivientes de personas fallecidas.

Panamá y Panamá Oeste concentran la mayor cantidad de registros

Según el MEF, las provincias de Panamá y Panamá Oeste lideran el número de solicitudes registradas, seguidas por Chiriquí y otras regiones del país, donde el proceso continúa avanzando de manera progresiva.

Las autoridades señalaron que el comportamiento observado refleja una adopción favorable de la plataforma digital por parte de los jubilados y pensionados beneficiarios del CEPANIM. Además, aseguraron que trabajan en estrategias para lograr que el 100% de los ciudadanos aptos complete el proceso.

¿Qué es el CEPANIM?

El CEPANIM es un Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora que será emitido por el MEF para saldar compromisos pendientes relacionados con jubilados y pensionados.

Las autoridades han aclarado que este beneficio no será entregado en efectivo inmediato, sino mediante certificados negociables que podrán utilizarse en comercios autorizados o entidades bancarias.

¿Cómo hacer el registro del CEPANIM?

El trámite puede realizarse a través de la plataforma oficial habilitada por el MEF, donde los beneficiarios deben completar sus datos personales y verificar la información correspondiente a su historial de jubilación.

Además, para las personas que no tienen acceso a internet, el Gobierno mantiene atención presencial en sedes del MEF a nivel nacional para facilitar el proceso de inscripción.