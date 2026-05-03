Cepanim supera los 192 mil registros: aclaran que no será cheque ni efectivo

El proceso de inscripción para acceder al Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) continúa avanzando en Panamá, con más de 192 mil beneficiarios registrados en la plataforma habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El dirigente jubilado del movimiento Mundo, Guillermo Cortés, reiteró en una entrevista a Telemetro Reporta que este beneficio no será entregado en forma de cheque ni en efectivo, sino a través de un certificado negociable que podrá utilizarse a partir del mes de junio.

Según explicó, el Cepanim podrá emplearse como forma de pago en distintos comercios autorizados, permitiendo a los beneficiarios adquirir productos y servicios.

No obstante, advirtió que algunos establecimientos podrían aplicar descuentos al momento de aceptarlo, dependiendo de sus propias condiciones comerciales.

“Lo del comercio va a depender de cada establecimiento. Recuerda que con Cepadem nos quitaban hasta el 40%, y el Banco Nacional, que es el garante de hacer efectivo estos certificados, aún no ha definido cuál será el porcentaje”, señaló.

Asimismo, se confirmó que estos certificados también podrán ser cambiados en el Banco Nacional de Panamá, aunque hasta el momento no se ha precisado el porcentaje bajo el cual se realizará este proceso.