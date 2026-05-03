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PANAMÁ

Cepanim supera los 192 mil registros: aclaran que no será cheque ni efectivo

El MEF reporta aumento en registros para recibir el Cepanim
El MEF reporta aumento en registros para recibir el Cepanim MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/05/2026 08:30
El registro para el Cepanim continúa en aumento con miles de beneficiarios inscritos

El proceso de inscripción para acceder al Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) continúa avanzando en Panamá, con más de 192 mil beneficiarios registrados en la plataforma habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El dirigente jubilado del movimiento Mundo, Guillermo Cortés, reiteró en una entrevista a Telemetro Reporta que este beneficio no será entregado en forma de cheque ni en efectivo, sino a través de un certificado negociable que podrá utilizarse a partir del mes de junio.

Según explicó, el Cepanim podrá emplearse como forma de pago en distintos comercios autorizados, permitiendo a los beneficiarios adquirir productos y servicios.

No obstante, advirtió que algunos establecimientos podrían aplicar descuentos al momento de aceptarlo, dependiendo de sus propias condiciones comerciales.

“Lo del comercio va a depender de cada establecimiento. Recuerda que con Cepadem nos quitaban hasta el 40%, y el Banco Nacional, que es el garante de hacer efectivo estos certificados, aún no ha definido cuál será el porcentaje”, señaló.

Asimismo, se confirmó que estos certificados también podrán ser cambiados en el Banco Nacional de Panamá, aunque hasta el momento no se ha precisado el porcentaje bajo el cual se realizará este proceso.

Este certificado busca compensar los intereses generados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, acumulados durante más de tres décadas.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó el avance en el proceso de inscripción, señalando que diariamente aumenta el número de registrados.

Además, indicó que quienes no puedan completar el trámite en línea pueden acudir a las oficinas del MEF a nivel nacional para recibir asistencia.

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