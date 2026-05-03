Marco Rubio sorprende como DJ en una boda familiar

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó a un lado la formalidad política para convertirse en protagonista de un momento inesperado durante una boda familiar la noche del sábado.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa al funcionario asumir el rol de DJ y animar la pista de baile.

En las imágenes se aprecia a varios familiares —en su mayoría hombres— saltando en grupo al ritmo de música electrónica, mientras al fondo Rubio aparece junto al DJ, colocándose los audífonos y manipulando los controles.