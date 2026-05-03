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Vida y cultura

Marco Rubio sorprende como DJ en una boda familiar

El secretario de Estado, Marco Rubio, sorprende con una nueva habilidad.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sorprende con una nueva habilidad. Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 03/05/2026 09:57
En un instante, el secretario de Estado levanta las manos y se suma al ambiente festivo, animando a los presentes con gestos de entusiasmo

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó a un lado la formalidad política para convertirse en protagonista de un momento inesperado durante una boda familiar la noche del sábado.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa al funcionario asumir el rol de DJ y animar la pista de baile.

En las imágenes se aprecia a varios familiares —en su mayoría hombres— saltando en grupo al ritmo de música electrónica, mientras al fondo Rubio aparece junto al DJ, colocándose los audífonos y manipulando los controles.

En un instante, el secretario de Estado levanta las manos y se suma al ambiente festivo, animando a los presentes con gestos de entusiasmo.

La escena, que rápidamente generó comentarios en plataformas digitales, muestra a Rubio en una faceta poco habitual, disfrutando de la celebración y compartiendo con sus allegados en un contexto íntimo y relajado.

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