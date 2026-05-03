Shakira supera a Lady Gaga y Madonna con concierto gratuito en Copacabana

Más allá del espectáculo, el concierto de Shakira en la Playa de Copacabana también dejó una huella significativa en la economía local. Según estimaciones, el evento generó más de $160 millones, superando ampliamente los ingresos de presentaciones anteriores en este icónico escenario.Fanáticos provenientes de países como Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia viajaron hasta Brasil para disfrutar del repertorio de la artista, dinamizando sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.Este impacto reafirma el momento extraordinario que atraviesa la cantante, cuya gira <i>Las Mujeres Ya No Lloran</i> se consolida como un fenómeno global que trasciende lo musical y deja una marca tanto cultural como económica en cada ciudad que visita.