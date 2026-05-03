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Vida y cultura

Shakira supera a Lady Gaga y Madonna con concierto gratuito en Copacabana

Shakira conquista Copacabana con concierto gratuito multitudinario
Shakira conquista Copacabana con concierto gratuito multitudinario EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/05/2026 09:42
Durante la velada, “La Loba” sorprendió al público con invitados especiales de la música brasileña como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta

¡Insuperable! Así fue descrita la presentación de Shakira en la icónica Playa de Copacabana, donde la noche del sábado 2 de mayo desató la euforia de más de tres millones de personas y marcó un nuevo capítulo en la historia de la música latina.

El espectáculo, considerado uno de los eventos musicales más esperados del año, convirtió a la artista colombiana en la primera figura latina en lograr una hazaña de tal magnitud en este escenario, superando incluso los récords de asistencia e impacto de conciertos anteriores de Lady Gaga y Madonna en el mismo lugar.

Durante la velada, “La Loba” sorprendió al público con invitados especiales de la música brasileña como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, con quien además interpretó en vivo su nuevo tema “Chocka Chocka”.

Fuegos artificiales durante el concierto de la cantante colombiana Shakira este 2 de mayo de 2026, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.
Fuegos artificiales durante el concierto de la cantante colombiana Shakira este 2 de mayo de 2026, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. EFE
La cantante colombiana Shakira (i) se presenta junto a la cantante brasilera Anitta.
La cantante colombiana Shakira (i) se presenta junto a la cantante brasilera Anitta. EFE
Concierto de Shakira impulsa la economía y rompe récords en Brasil

Más allá del espectáculo, el concierto de Shakira en la Playa de Copacabana también dejó una huella significativa en la economía local. Según estimaciones, el evento generó más de $160 millones, superando ampliamente los ingresos de presentaciones anteriores en este icónico escenario.

Fanáticos provenientes de países como Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia viajaron hasta Brasil para disfrutar del repertorio de la artista, dinamizando sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.

Este impacto reafirma el momento extraordinario que atraviesa la cantante, cuya gira Las Mujeres Ya No Lloran se consolida como un fenómeno global que trasciende lo musical y deja una marca tanto cultural como económica en cada ciudad que visita.

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