Shakira supera a Lady Gaga y Madonna con concierto gratuito en Copacabana

¡Insuperable! Así fue descrita la presentación de Shakira en la icónica Playa de Copacabana, donde la noche del sábado 2 de mayo desató la euforia de más de tres millones de personas y marcó un nuevo capítulo en la historia de la música latina.

El espectáculo, considerado uno de los eventos musicales más esperados del año, convirtió a la artista colombiana en la primera figura latina en lograr una hazaña de tal magnitud en este escenario, superando incluso los récords de asistencia e impacto de conciertos anteriores de Lady Gaga y Madonna en el mismo lugar.

Durante la velada, “La Loba” sorprendió al público con invitados especiales de la música brasileña como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, con quien además interpretó en vivo su nuevo tema “Chocka Chocka”.