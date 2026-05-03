IDAAN: planta potabilizadora de La Chorrera restablece operaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “Trapichito”, ubicada en La Chorrera, ha restablecido sus operaciones.

De acuerdo con la entidad, la reactivación permitirá la recuperación progresiva del suministro de agua potable en los sectores que mantenían afectaciones.

Entre las áreas impactadas se encontraban comunidades de La Chorrera como Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito. Asimismo, en el distrito de Arraiján se reportó suministro irregular en Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.

El IDAAN detalló que el servicio no se normalizará de inmediato en todas las zonas, ya que el proceso de distribución y presurización del sistema tomará algunas horas hasta estabilizarse por completo.

Ante esto, se recomienda a la población hacer uso racional del agua mientras se normaliza el servicio en su totalidad.

La entidad reiteró que mantiene monitoreo constante para garantizar la continuidad del suministro.