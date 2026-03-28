Técnicos del Idaan culmina reparación en Chilibre y anuncia recuperación gradual del servicio en Panamá y San Miguelito

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este sábado 28 de marzo que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, ya opera al 100% de su capacidad.

Según el Idaan, ya concluyeron las reparaciones en una de sus bombas principales de la planta potabilizadora que sirve a las poblaciones de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con la entidad, los trabajos incluyeron la instalación del motor de una bomba en la estación de bombeo de agua tratada, proceso que se realizó en coordinación con especialistas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El restablecimiento del servicio de agua potable avanza de forma progresiva, especialmente en sectores altos y alejados de la red de distribución en los distritos de Panamá y San Miguelito, que resultaron afectados durante las labores de reparación.

Además, el Idaan exhortó a la población a mantener un uso moderado del agua potable mientras se estabiliza completamente el sistema, con el objetivo de acelerar la recuperación del suministro en todas las zonas impactadas.

La institución destacó que los trabajos se completaron en un tiempo menor al previsto, gracias al esfuerzo y compromiso del personal técnico involucrado. La jornada extendida permitió que la planta retomara operaciones totales en horas de la madrugada.

Asimismo, subrayaron que la rápida detección de la falla mecánica fue clave para minimizar el impacto en el abastecimiento de agua, considerando que la planta es una de las principales fuentes de suministro para la capital panameña.