Trump e Irán disputan un posible acuerdo mientras persisten choques militares y desacuerdos sobre el programa nuclear

A través de una publicación en redes sociales, Trump aseguró que el posible entendimiento contempla varias medidas clave.Entre ellas figuran la reapertura total del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y la coordinación entre ambos países para retirar y destruir el uranio altamente enriquecido almacenado en instalaciones nucleares iraníes dañadas durante el conflicto.'Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear', afirmó el mandatario estadounidense.Trump también aseguró que no habrá intercambio de dinero entre ambas naciones y anunció que convocó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca para decidir si aprueba formalmente el acuerdo.