Salud pública en la era digital: El desafío de modernizar las tarjetas de vacunación en Panamá

En los últimos años, Panamá ha acelerado la digitalización de múltiples servicios de salud, como expedientes clínicos electrónicos, recetas digitales y plataformas estatales para trámites médicos. Sin embargo, mientras algunos procesos se modernizan, otros aún dependen de mecanismos tradicionales. En medio de alertas sanitarias internacionales y brotes de enfermedades como el sarampión y el hantavirus, una interrogante: si Panamá ya ha incorporado herramientas digitales en distintas áreas de la salud, ¿por qué las tarjetas de vacunación aún no están digitalizadas? En la actualidad, Panamá cuenta con diversas herramientas de salud digitalizadas. El Ministerio de Salud (Minsa), por ejemplo, implementó el Sistema Electrónico de Información de Salud (SEIS), una plataforma que integra expedientes, recetas e historiales médicos en más de 190 instalaciones a nivel nacional, o “Mi Receta Digital” de la Caja de Seguro Social (CSS), que permite a los pacientes retirar medicamentos mediante sistemas electrónicos sin necesidad de presentar recetas físicas. Sin embargo, la tarjeta de vacuna, el principal respaldo del historial de inmunización de miles de panameños, sigue dependiendo, en gran medida, del papel. Para algunos ciudadanos contar con una tarjeta de vacunación digitalizada se ha convertido en una necesidad ante el riesgo de pérdida, el deterioro del documento físico y la practicidad de poder acceder a la información médica de forma inmediata. “Siempre termino tomándole fotos o sacándole copias porque físicamente no me resulta práctico. Se pierde muy fácil”, cuenta Maribel, una ciudadana quien conversó con La Estrella de Panamá. La situación, asegura, se vuelve más complicada con el paso del tiempo, especialmente cuando debe recordar fechas de vacunación, dosis pendientes o presentar el documento para algún trámite médico o administrativo. “Después uno no recuerda exactamente qué vacunas tiene puestas, cuáles faltan”, relata. Para ella, contar con un registro digital no solo representaría mayor comodidad, sino también una herramienta útil para mantener el control de su esquema de vacunación y acceder a la información en cualquier momento. “Me gustaría tenerlo en formato digital; es mucho más fácil y es algo que puedo llevar conmigo todo el tiempo. A veces veo al personal del Minsa colocando vacunas, pero recuerdo que no tengo la tarjeta a la mano y no puedo ponérmela”, agrega.

Un panorama dentro de la salud digital

Para la doctora Lisenith Almengor, mantener un historial de vacunación organizado y accesible resulta fundamental para garantizar la protección de la población frente a enfermedades prevenibles. “No se trata solo de haber recibido una vacuna, sino de confirmar que el esquema está completo y actualizado según la edad y el riesgo individual. Un registro organizado permite tomar decisiones médicas con mayor seguridad y evita omisiones en el seguimiento”, explicó. Desde su experiencia médica, las limitaciones del formato físico siguen siendo evidentes. “El principal problema es que pueden extraviarse, deteriorarse o presentar información incompleta. Muchas veces el paciente no la lleva a consulta, lo que dificulta verificar con precisión qué vacunas ya fueron aplicadas. Además, al depender del registro manual, pueden existir errores de anotación o dificultades para leer la información”, sostuvo. Una de las interrogantes más frecuentes tiene que ver con la aplicación accidental de dosis repetidas. Aunque Almengor aclara que, en la mayoría de los casos, recibir una dosis adicional no suele generar consecuencias graves, sí reconoce que este tipo de situaciones idealmente deberían evitarse mediante sistemas de control más organizados. “En la mayoría de los casos, recibir una dosis adicional no suele generar complicaciones graves, ya que las vacunas cuentan con estrictos estándares de seguridad. Sin embargo, puede aumentar la probabilidad de reacciones leves como dolor en el sitio de aplicación, inflamación o fiebre”, indicó. La doctora considera que avanzar hacia sistemas digitales permitiría fortalecer la prevención y mejorar considerablemente el acceso a la información médica. “Cuando no existe un registro claro, pueden retrasarse vacunas necesarias o aplicarse dosis repetidas por precaución. En situaciones como emergencias médicas o viajes internacionales, no contar con esa información puede generar incertidumbre y dificultar decisiones oportunas. La organización del historial forma parte esencial de la prevención”, dijo. “Un sistema digital permitiría acceso inmediato al historial de vacunación, mejoraría el seguimiento médico y reduciría la posibilidad de errores”, afirmó. Además, destacó que otros países ya han dado pasos importantes en esta dirección, especialmente después de la pandemia. “A nivel internacional, varios países han avanzado hacia registros electrónicos o certificados digitales de vacunación, especialmente después de la pandemia, lo que demuestra que la digitalización es viable y puede mejorar la organización sanitaria”, señaló.

Una herramienta vital ya en proceso