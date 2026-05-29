El turno del oprimido, un musical con esencia poética

Las tribulaciones económicas producidas por los intereses del sector de cafetaleros ocasionaron incidencias políticas en El Salvador de comienzos del siglo XX. El calor de las diferencias ocasionó hasta el derrocamiento del presidente Arturo Araujo y la instauración de un gobierno militar encabezado por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien presidió el Estado por trece años bajo un modelo dictatorial. Tras acceder al poder mediante el golpe de Estado, el régimen del general Hernández se destacó por la severa represión de levantamientos campesinos, reformas económicas y su peculiar afición al ocultismo. Al final, cedió la primera magistratura, como resultado de una huelga de brazos caídos y la intranquilidad de movimientos sociales populares que adversaron el rumbo que adquiría la política en este país centroamericano. En este escenario surgió la voz del poeta Roque Dalton, quien a pesar de no alcanzar un título universitario, se desenvolvió en la atmósfera cultural del país y gracias a su vida bohemia y una personalidad jovial e irreverente, tuvo una profunda preocupación principalmente basada en el destino de su propio país, que dejó reflejada en su faena de escritor. Sus trabajos literarios incluyeron a la poesía, pero también el cuento, la novela, dramaturgia y la redacción de guiones para la radio y la televisión. Esta variada expresión y sus viajes le dieron una dimensión sobresaliente en América Latina como una de las voces poéticas más importantes. En una confusa situación, el poeta Dalton es asesinado y su cadáver nunca se encontró. Esta muerte es considerada como un punto de quiebre del movimiento revolucionario.

Dando estructura al musical

La vida del poeta Dalton se caracterizó por la militancia política, que compartió con sus escritos, que abarcaron unos seis libros de poesía, dos novelas y tres ensayos. Con el libro ‘Taberna y otros lugares’ obtuvo el premio Casa de las Américas en el género poesía. Mario Benedetti opinó sobre él, al destacar los principios ideológicos que caracterizaron su obra, “fue uno de los que mejor lograron conjugar el rigor artístico con el compromiso político y revolucionario”. Con motivo de celebrarse en mayo tanto el nacimiento como defunción del poeta Dalton, el productor argentino-mexicano Modesto López armó un espectáculo musical de homenaje, denominado El turno del intruso, que se estrenó hace unos días en el Teatro de Bolsillo, en la ciudad de San José, Costa Rica. Un elenco formado por cantantes, guitarristas y locutores tuvo la responsabilidad de crear la atmósfera adecuada. Dalton adquirió un compromiso político que le llevó a una militancia y que le dio conciencia sobre la realidad, la que pudo percibir para forjar un discurso contestatario y punzante. “Creo que el mundo es bello, / que la poesía es como el pan, de todos./Y que mis venas no terminan en mí / sino en la sangre unánime / de los que lucharon por la vida, / el amor, / las cosas, / el paisaje y el pan, / la poesía de todos”. Las guitarras dieron ritmo a los poemas y crearon la atmósfera adecuada a través de los acordes de los músicos Manuel Monestel, Wilson Arroyo y Karol Barboza, que fueron armonizando los momentos a través de la narración de Mar Fernanda Schifani García y Randal Zúñiga Chinchilla. “...partí del mundo nerudiano, o sea de un tipo de poesía que se dedicaba a cantar, a hacer la loa, a construir el himno, con respecto a las cosas, el hombre, las sociedades. Era la poesía-canto”.

La lírica de Dalton