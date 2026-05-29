El turno del oprimido, un musical con esencia poética

La vida del poeta Dalton se caracterizó por la militancia política, que compartió con sus escritos, que abarcaron unos seis libros de poesía, dos novelas y tres ensayos. Con el libro ‘Taberna y otros lugares’ obtuvo el premio Casa de las Américas en el género poesía. Mario Benedetti opinó sobre él, al destacar los principios ideológicos que caracterizaron su obra, 'fue uno de los que mejor lograron conjugar el rigor artístico con el compromiso político y revolucionario'.Con motivo de celebrarse en mayo tanto el nacimiento como defunción del poeta Dalton, el productor argentino-mexicano Modesto López armó un espectáculo musical de homenaje, denominado <i>El turno del intruso</i>, que se estrenó hace unos días en el Teatro de Bolsillo, en la ciudad de San José, Costa Rica. Un elenco formado por cantantes, guitarristas y locutores tuvo la responsabilidad de crear la atmósfera adecuada.Dalton adquirió un compromiso político que le llevó a una militancia y que le dio conciencia sobre la realidad, la que pudo percibir para forjar un discurso contestatario y punzante. '<i>Creo que el mundo es bello, </i>/ <i>que la poesía es como el pan, de todos.</i>/<i>Y que mis venas no terminan en mí </i>/ s<i>ino en la sangre unánime </i>/ <i>de los que lucharon por la vida, </i>/<i> el amor, </i>/<i> las cosas, </i>/<i> el paisaje y el pan, </i>/<i> la poesía de todos</i>'<i>. </i>Las guitarras dieron ritmo a los poemas y crearon la atmósfera adecuada a través de los acordes de los músicos Manuel Monestel, Wilson Arroyo y Karol Barboza, que fueron armonizando los momentos a través de la narración de Mar Fernanda Schifani García y Randal Zúñiga Chinchilla. '...<i>partí del mundo nerudiano, o sea de un tipo de poesía que se dedicaba a cantar, a hacer la loa, a construir el himno, con respecto a las cosas, el hombre, las sociedades. Era la poesía-canto</i>'.