La Unión Europea lanza una guía de acceso a la información pública para fortalecer la transparencia

En diálogo con <b>La Estrella de Panamá</b>, el consultor del proyecto Xabier Meilán explicó que la guía, junto a otras iniciativas, buscan fomentar una prensa independiente y pluralista. El acceso a la información pública es fundamental porque permite acceder a información acreditada y fiable. Sin ella, el Estado no puede rendir cuentas adecuadamente ante la ciudadanía. Meilán también destacó que, en esa misma línea, se realiza la convocatoria orientada a fomentar el periodismo de soluciones en la región. Esto con el fin de identificar un problema que aqueja a la sociedad, ofrecer una mirada más completa, que permita identificar qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué. Dicha convocatoria está abierta hasta el 15 de junio y está dirigida a periodistas de Panamá, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico y serán evaluadas por un comité especializado. Las iniciativas seleccionadas recibirán un financiamiento de 3.000 euros, además de capacitación y acompañamiento profesional mediante un taller virtual y mentorías especializadas para desarrollar los trabajos en un plazo de dos meses.