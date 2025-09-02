  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Planta de Chilibre estabiliza sus operaciones y la red comienza a recuperarse en Panamá y San Miguelito

Según el Idaan, durante la madrugada de este martes culminaron con “éxito” los trabajos de instalación de la bomba No. 5.
Según el Idaan, durante la madrugada de este martes culminaron con “éxito” los trabajos de instalación de la bomba No. 5. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 02/09/2025 10:59
El Idaan precisó que la recuperación del suministro en los puntos altos de Panamá y de San Miguelito se dará de forma progresiva.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este martes 2 de septiembre que la planta potabilizadora de Chilibre, alcanzó nuevamente el 100% de su operación.

Según el Idaan, durante la madrugada de este martes culminaron con “éxito” los trabajos de instalación de la bomba No. 5 en la estación de agua tratada, lo que permitió estabilizar el proceso y garantizar la continuidad del servicio.

La potabilizadora, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para los distritos de Panamá y San Miguelito, continúa suministrando con normalidad el agua potable.

El Idaan precisó que la recuperación del suministro en los puntos altos de Panamá y de San Miguelito se dará de forma progresiva a lo largo del día, debido a la necesidad de presurizar la red.

La institución reiteró su compromiso de mantener la estabilidad del sistema y pidió a la población hacer un uso racional del agua mientras culmina el proceso de normalización.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Lo Nuevo