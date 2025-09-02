Planta de Chilibre estabiliza sus operaciones y la red comienza a recuperarse en Panamá y San Miguelito

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este martes 2 de septiembre que la planta potabilizadora de Chilibre, alcanzó nuevamente el 100% de su operación.

Según el Idaan, durante la madrugada de este martes culminaron con “éxito” los trabajos de instalación de la bomba No. 5 en la estación de agua tratada, lo que permitió estabilizar el proceso y garantizar la continuidad del servicio.

La potabilizadora, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para los distritos de Panamá y San Miguelito, continúa suministrando con normalidad el agua potable.

El Idaan precisó que la recuperación del suministro en los puntos altos de Panamá y de San Miguelito se dará de forma progresiva a lo largo del día, debido a la necesidad de presurizar la red.

La institución reiteró su compromiso de mantener la estabilidad del sistema y pidió a la población hacer un uso racional del agua mientras culmina el proceso de normalización.