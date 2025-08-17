Idaan: potabilizadora de Chilibre opera al 100% y se restablece suministro en Panamá y San Miguelito

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó este domingo que la<b> </b>planta <b><a href="/tag/-/meta/planta-potabilizadora-de-chilibre-federico-guardia-conte">potabilizadora Federico Guardia Conte</a></b>, en Chilibre, <b>alcanzó el 100% de su operación </b>tras culminar con éxito los trabajos de instalación de una nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda del Lago Alajuela.Con la reactivación de la planta,<b> inició el proceso de recuperación progresiva del suministro de agua potable en la <a href="/tag/-/meta/ciudad-de-panama">ciudad de Panamá</a> y el distrito de <a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito</a></b>, supervisado desde el Centro de Control y Monitoreo del Idaan.Técnicos de la Gerencia Metropolitana <b>se mantienen en operativos de expulsión de aire en las tuberías y en el monitoreo de la red de distribución</b>, a fin de garantizar la normalización del servicio.Durante la ejecución de los trabajos,<b> se aseguró el abastecimiento en hospitales públicos y privados</b>, y se dispuso de camiones cisterna para las áreas más alejadas, como <b><a href="/tag/-/meta/la-siesta-de-tocumen">La Siesta de Tocumen</a></b>.El Idaan recomendó a la población hacer un <b>uso racional del agua potable mientras avanza la recuperación total del sistema</b>. La entidad explicó que las mejoras realizadas permiten evitar episodios de hipoxia (falta de oxígeno en el agua) y aseguran la calidad del suministro, especialmente <b>ante el incremento del nivel del <a href="/tag/-/meta/lago-alajuela">Lago Alajuela</a> por las lluvias registradas en los últimos días</b>.