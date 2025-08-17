Idaan: potabilizadora de Chilibre opera al 100% y se restablece suministro en Panamá y San Miguelito

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este domingo que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, alcanzó el 100% de su operación tras culminar con éxito los trabajos de instalación de una nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda del Lago Alajuela.

Con la reactivación de la planta, inició el proceso de recuperación progresiva del suministro de agua potable en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, supervisado desde el Centro de Control y Monitoreo del Idaan.

Técnicos de la Gerencia Metropolitana se mantienen en operativos de expulsión de aire en las tuberías y en el monitoreo de la red de distribución, a fin de garantizar la normalización del servicio.

Durante la ejecución de los trabajos, se aseguró el abastecimiento en hospitales públicos y privados, y se dispuso de camiones cisterna para las áreas más alejadas, como La Siesta de Tocumen.

El Idaan recomendó a la población hacer un uso racional del agua potable mientras avanza la recuperación total del sistema.

La entidad explicó que las mejoras realizadas permiten evitar episodios de hipoxia (falta de oxígeno en el agua) y aseguran la calidad del suministro, especialmente ante el incremento del nivel del Lago Alajuela por las lluvias registradas en los últimos días.