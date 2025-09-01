Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos

lunes 01 septiembre 2025
01/09/2025 07:41
Videos
Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Afganistán
Terremoto
sismos
Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
(
Patricia Willocq / EFE
)
Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
Fotografía cedida por prensa del Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), saludando a miembros de la Milicia Bolivariana este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
(
Palacio de Miraflores / EFE
)
Video, Tensión en aumento: Venezuela activa defensa ante escalada de EE UU
