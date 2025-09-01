  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Agencia EFE
  • 01/09/2025 07:41
Videos

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos

Afganistán
Terremoto
sismos
Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.
Lo Nuevo