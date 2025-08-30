  1. Inicio
Idaan trabaja en la recuperación del sistema tras un fallo en la potabilizadora de Chilibre

Planta de Chilibre produce 210 millones de galones diarios y abastece a más de 150 mil personas.
Planta de Chilibre produce 210 millones de galones diarios y abastece a más de 150 mil personas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Bernabé Yangüez
  • 30/08/2025 13:29
La entidad asegura que la distribución se normalizará en los próximos días.

La falla en una de las bombas de la estación de agua tratada en la potabilizadora de Chilibre mantiene a varios sectores , como Betania y la 12 de Octubre sin recibir el suministro, así lo confirman diversos reportes recopilados por este medio.

Este jueves 28 de agosto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta se encontraba funcionando al 90 % de su capacidad y que el suministro se iba a restablecer de manera paulatina en las zonas afectadas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

“Es normal que luego de reportar que la planta ha estado suministrando agua al 90% y que nuestros especialistas están trabajando en la recuperación de lo que falta del 100 %, se muestre alguna intermitencia en algunos sectores, especialmente en puntos altos, que generalmente muestran déficit en el suministro”, precisó Isaac González, director metropolitano del Idaan.

Gómez garantizó que la distribución del agua se iba a normalizar con el paso de los días y pidió paciencia a la población.

Desde el Idaan explicaron a este medio que se trata de una bomba de gran magnitud, la cual es la responsable de atender al 10 % restante. “Esperamos resolver la situación en el menor tiempo posible”, adelantaron.

La planta potabilizadora de Chilibre produce cerca de 210 millones de galones de agua diarios y da cobertura a más de 150,000 personas al día.

