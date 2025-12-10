Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz y crece la incertidumbre sobre su paradero

<b>Kristian Berg Harpviken</b>, director del Instituto Nobel, ignora el paradero de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien finalmente no asistirá a la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo.'Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente', declaró Harpviken a la radio noruega <b>NRK </b>en la mañana de este miércoles.El director explicó que poca gente sabe dónde y cómo se desplaza debido a la naturaleza represiva del régimen de Nicolás Maduro.Por su lado, la periodista venezolana <b>Carla Angola</b> confirmó que Machado no estará presente en la ceremonia oficial de entrega.Angola informó que sostuvo una conversación con el presidente del Comité Nobel, <b>Jorgen Watne Frydnes</b>, quien le confirmó que la ausencia de Machado en el acto principal es ya 'oficial'.Según Frydnes, la decisión se debe a motivos de seguridad y logística, en medio del complejo contexto político que enfrenta Venezuela y las restricciones que ha denunciado Machado.<b>A pesar de la ausencia en la ceremonia central, el presidente del Comité expresó que mantienen la esperanza de que Machado pueda incorporarse a otras actividades de la agenda oficial del Nobel en Oslo. 'Somos optimistas', respondió al ser consultado sobre si esperan que participe en el resto de los eventos.</b>Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, reiteró que se trata de razones vinculadas a la logística y la seguridad, destacando que la situación 'es difícil', pero subrayó que están 'siempre agradecidos y optimistas'.