Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz y crece la incertidumbre sobre su paradero

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, ignora el paradero de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien finalmente no asistirá a la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo.

“Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”, declaró Harpviken a la radio noruega NRK en la mañana de este miércoles.

El director explicó que poca gente sabe dónde y cómo se desplaza debido a la naturaleza represiva del régimen de Nicolás Maduro.

Por su lado, la periodista venezolana Carla Angola confirmó que Machado no estará presente en la ceremonia oficial de entrega.

Angola informó que sostuvo una conversación con el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, quien le confirmó que la ausencia de Machado en el acto principal es ya “oficial”.

Según Frydnes, la decisión se debe a motivos de seguridad y logística, en medio del complejo contexto político que enfrenta Venezuela y las restricciones que ha denunciado Machado.

A pesar de la ausencia en la ceremonia central, el presidente del Comité expresó que mantienen la esperanza de que Machado pueda incorporarse a otras actividades de la agenda oficial del Nobel en Oslo. “Somos optimistas”, respondió al ser consultado sobre si esperan que participe en el resto de los eventos.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, reiteró que se trata de razones vinculadas a la logística y la seguridad, destacando que la situación “es difícil”, pero subrayó que están “siempre agradecidos y optimistas”.