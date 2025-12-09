Comité Nobel confirma que María Corina Machado estará en la ceremonia en Oslo

La incertidumbre en torno a la presencia de María Corina Machado en Oslo comenzó a disiparse este martes, luego de que el presidente del Comité Noruego del Nobel confirmara que la dirigente venezolana asistirá a la ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel de la Paz, prevista para este miércoles 10 de diciembre.

La información fue difundida por la periodista Carla Angola, exiliada en Miami y presente en Oslo, quien relató que el propio titular del Comité Nobel le aseguró que Machado llegará a la ciudad para recibir el galardón, pese a los retrasos que obligaron a suspender la conferencia de prensa programada con los medios.

“La rueda de prensa se pospuso porque ella y quienes debían participar aún no habían llegado a Oslo, pero está seguro de que estará en la ceremonia”, señaló Angola en un video publicado en la red social X.

En sus declaraciones, el presidente del Comité destacó la trayectoria de Machado como “una luchadora de la democracia desde hace muchos años” y la describió como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”.

Agregó que existe expectativa en Oslo por su llegada y por la ceremonia que celebrará “la lucha del pueblo venezolano contra la tiranía y su defensa de la democracia en circunstancias muy difíciles”.

Las declaraciones se producen horas después de que el Instituto Nobel confirmara la cancelación definitiva de la conferencia de prensa de Machado, citando las dificultades que enfrentó para viajar a Noruega.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia”, declaró este martes el portavoz del Instituto, Erik Aasheim, a la agencia AFP.

El aplazamiento y posterior cancelación del encuentro con la prensa había alimentado especulaciones sobre su paradero, en un contexto marcado por el hecho de que la dirigente opositora permanece en la clandestinidad desde inicios de 2025.

De concretarse su presencia en Oslo, sería su primera aparición pública en casi un año.

Pese a las dificultades logísticas y de seguridad, tanto el Instituto Nobel como el Comité Noruego reiteraron su confianza en que la ceremonia se desarrollará según lo previsto y que Machado recibirá personalmente el galardón, otorgado por su “incansable defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela”.