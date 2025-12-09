Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado

El Instituto Nobel confirmó este martes 9 de diciembre la cancelación definitiva de la conferencia de prensa que estaba programada en la ciudad de Oslo, Noruega, con dirigente venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, el cual recibirá este miércoles 10 de diciembre.

La institución informó a la agencia AFP que la decisión se tomó tras las dificultades enfrentadas por Machado para viajar a Noruega.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia”, declaró Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

Pese a la cancelación del encuentro con los medios, el Instituto confía en que Machado pueda participar este miércoles en el acto oficial de entrega.

Más temprano la rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía prevista para este martes en el Instituto Nobel fue aplazada a última hora.

El encuentro con los medios estaba programado para las 6:00 a.m. hora de Panamá.

El Instituto Nobel no ofreció detalles a los medios de comunicación sobre las razones del aplazamiento y se limitó a señalar que la nueva hora se comunicará “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El sábado, la institución había confirmado a la agencia EFE que Machado les aseguró telefónicamente que viajaría a la ciudad de Oslo.

Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido. Machado permanece en la clandestinidad desde inicios de 2025, y su eventual aparición en Oslo sería la primera en público en casi un año.