Sin razones oficiales: Instituto Nobel pospone conferencia de Machado antes de la ceremonia

La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía prevista para este martes 9 de diciembre en el Instituto Nobel de Oslo fue aplazada a última hora, según El Tiempo de Bogotá y el diario ABC de España.

El encuentro con los medios estaba programado para las 6:00 a.m. hora de Panamá (12:00 GMT), un día antes de la ceremonia en la que la Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz.

El Instituto Nobel no ofreció detalles a los medios de comunicación sobre las razones del aplazamiento y se limitó a señalar que la nueva hora se comunicará “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El sábado, la institución había confirmado a la agencia EFE que Machado les aseguró telefónicamente que viajaría a la ciudad de Oslo.

Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido. Machado permanece en la clandestinidad desde inicios de 2025, y su eventual aparición en Oslo sería la primera en público en casi un año.

Mientras tanto, en Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca; su hermana, Clara Machado; y su hija, Ana Corina Sosa, quien asistirá a la ceremonia acompañada de sus hermanos.

Además del núcleo familiar, también han viajado los presidentes de Panamá (José Raúl Mulino); Santiago Peña (Paraguay); Daniel Noboa (Ecuador), y Javier Milei (Argentina).