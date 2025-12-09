Sin razones oficiales: Instituto Nobel pospone conferencia de Machado antes de la ceremonia

La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía prevista para este martes 9 de diciembre en el Instituto Nobel de Oslo fue aplazada a última hora, según <b>El Tiempo de Bogotá</b> y el diario <b>ABC de España</b>. El encuentro con los medios estaba programado para las 6:00 a.m. hora de Panamá (12:00 GMT), un día antes de la ceremonia en la que la Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz.El Instituto Nobel no ofreció detalles a los medios de comunicación sobre las razones del aplazamiento y se limitó a señalar que la nueva hora se comunicará 'con un mínimo de dos horas de antelación'.El sábado, la institución había confirmado a la agencia EFE que Machado les aseguró telefónicamente que viajaría a la ciudad de Oslo. Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido. Machado permanece en la clandestinidad desde inicios de 2025, y su eventual aparición en Oslo sería la primera en público en casi un año.Mientras tanto, en Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca; su hermana, Clara Machado; y su hija, Ana Corina Sosa, quien asistirá a la ceremonia acompañada de sus hermanos. Además del núcleo familiar, también han viajado los presidentes de Panamá (José Raúl Mulino); Santiago Peña (Paraguay); Daniel Noboa (Ecuador), y Javier Milei (Argentina).