Mulino expresa apoyo a la mamá de Machado y destaca la relación histórica con Venezuela

“Deber moral y emocional, de cariño. Venezuela le abrió las puertas a Panamá”, dijo Mulino a la mamá de Machado.
Por
Manuel Vega Loo
  • 08/12/2025 11:41
El presidente José Raúl Mulino sostuvo un emotivo intercambio con Corina Parisca, madre de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, a quien expresó su respaldo y recordó los lazos históricos de solidaridad entre ambos países.

Mulino se encontró con Parisca en la ciudad de Oslo, Noruega, en donde asistirán a la entrega del Nobel de la Paz a Machado este 10 de diciembre.

El presidente afirmó que desde el primer día ha sentido un “deber moral, más que político”, para acompañar la causa democrática venezolana y, en particular, a Machado.

“Deber moral y emocional, de cariño. Venezuela le abrió las puertas a Panamá”, dijo, evocando la acogida que numerosos panameños recibieron en ese país durante la época de la dictadura militar.

“Yo lo agradezco, porque viví muchos amigos asilados en Venezuela”, añadió el mandatario, resaltando que a lo largo de décadas “Venezuela siempre estuvo con las puertas abiertas” para los panameños que buscaron refugio.

Durante la conversación, Mulino expresó su satisfacción por acompañar a la dirigente en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. “Me place mucho acompañar a su hija aquí”, afirmó. Entre sonrisas, añadió un mensaje dirigido directamente a Machado. “Dígale que tiene que venir a buscar su traje de Panamá ya, porque yo lo tengo aquí. Si no, ella no ve nada, no se tiene que poner. El vestido lo tenemos aquí”.

Parisca agradeció las palabras y el apoyo del presidente panameño, quien reiteró su compromiso con la defensa de la democracia en Venezuela.

