Mulino expresa apoyo a la mamá de Machado y destaca la relación histórica con Venezuela

El presidente José Raúl Mulino sostuvo un emotivo intercambio con Corina Parisca, madre de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, a quien expresó su respaldo y recordó los lazos históricos de solidaridad entre ambos países.

Mulino se encontró con Parisca en la ciudad de Oslo, Noruega, en donde asistirán a la entrega del Nobel de la Paz a Machado este 10 de diciembre.

El presidente afirmó que desde el primer día ha sentido un “deber moral, más que político”, para acompañar la causa democrática venezolana y, en particular, a Machado.

“Deber moral y emocional, de cariño. Venezuela le abrió las puertas a Panamá”, dijo, evocando la acogida que numerosos panameños recibieron en ese país durante la época de la dictadura militar.