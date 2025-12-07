Mulino viaja a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo, Noruega, para asistir como invitado especial a la ceremonia en la que María Corina Machado será distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La líder opositora venezolana, reconocida por su defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en su país, recibirá el galardón este 10 de diciembre.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y forma parte del reducido grupo de cuatro mandatarios latinoamericanos invitados por Machado, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido”, expresó el mandatario antes de su partida.

El Comité Noruego del Nobel destacó que Machado fue seleccionada por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela” y su apuesta por una transición pacífica frente al régimen que gobierna ese país.

Según la evaluación del comité, la dirigente reúne los criterios establecidos por Alfred Nobel: promover la unión, rechazar la militarización y defender vías pacíficas hacia la democracia.

Desde su llegada al poder el 1 de julio de 2024, Mulino ha manifestado un respaldo firme al movimiento encabezado por Machado.

Su postura derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela, anunciada el 29 de julio, tras la negativa del gobierno venezolano a revisar las actas de las últimas elecciones, marcadas por denuncias de fraude. Panamá, además, aceptó custodiar las actas originales de esa votación como evidencia para la comunidad internacional.

La entrega del Nobel de la Paz se realiza tradicionalmente en Oslo desde 1901, en presencia del rey Harald V de Noruega y del presidente del Comité Noruego del Nobel. Este año, la distinción adquiere un fuerte peso político regional, al reconocer la resistencia democrática en Venezuela y sus implicaciones en el continente.

El premio, señala el Comité, simboliza no solo la trayectoria de Machado, sino la convicción de que “los instrumentos de la democracia también son instrumentos de la paz”.

Representa, agregaron, la esperanza de un futuro en el que los derechos fundamentales sean respetados y los ciudadanos puedan vivir libres de violencia y coerción.