Cabello llama a prepararse para la “lucha armada”; Machado viaja por el Nobel

Mientras la líder opositora viaja a Europa, decenas de venezolanos y panameños se reunieron este sábado en la cinta costera de la ciudad de Panamá para expresar su apoyo.La organización Con Venezuela convocó el acto, inspirado en la tradicional marcha de las antorchas que ilumina Oslo cada año durante la entrega del Nobel de la Paz. Esta vez, la manifestación se realizó 'en honor a la líder democrática venezolana y ganadora del Nobel, así como a todas las personas que creen que la libertad es un derecho universal'.La actividad comenzó a las 6:00 p.m. en el 'aviso de Panamá', donde los asistentes se reunieron con velas y linternas antes de avanzar hacia la Plaza de la Democracia, punto final del recorrido.Machado, quien permaneció en la clandestinidad durante meses debido a la persecución política en Venezuela, ha insistido en que el premio es 'para todo el pueblo venezolano', y convocó a marchas globales este 6 de diciembre para celebrar el reconocimiento y reafirmar la lucha por la libertad.