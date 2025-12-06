  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Cabello llama a prepararse para la “lucha armada”; Machado viaja por el Nobel

Cabello llama a prepararse para la “lucha armada”; Machado viaja por el Nobel
Por
Manuel Vega Loo
  • 07/12/2025 00:00
Mientras crecen las advertencias de confrontación del chavismo, María Corina Machado viaja a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, con apoyo público desde Panamá y una agenda internacional que incluye a varios presidentes latinoamericanos

En medio de una semana marcada por discursos incendiarios y movimientos diplomáticos Diosdado Cabello afirmó este sábado 6 de diciembre que el pueblo venezolano “no se va a rendir” ante ninguna agresión externa y que el chavismo se prepara para escenarios de mayor conflictividad.

Durante el acto de juramentación de los comandos de la Comunidad Bolivariana, Cabello lanzó un mensaje desafiante a gobiernos y actores internacionales.

“El que se meta con Venezuela debe tener claro que no será una cosa de 48 horas ni de tres días ni de un mes. Pregúntenles a los españoles cuánto duró y qué les pasó al final de esa batalla”, dijo en referencia a episodios históricos de resistencia venezolana.

El dirigente aseguró además que Nicolás Maduro ordenó a las estructuras comunitarias “prepararse para pasar de la lucha no armada a la lucha armada”, alegando un aumento de la presión militar y diplomática de Estados Unidos sobre Caracas.

Paralelamente, sectores internos del gobierno cubano habrían establecido contactos reservados con autoridades estadounidenses para explorar un posible escenario político en Venezuela sin Maduro, según la agencia Reuters.

De acuerdo con dos fuentes citadas por la agencia, las conversaciones se centraron en evaluar cómo podría reconfigurarse la región si Maduro dejara el poder.

Aunque no se divulgaron identidades ni detalles específicos, ambas fuentes confirmaron que los acercamientos existieron.

Cuba, por su parte, calificó recientemente las acciones de Washington como una amenaza “exagerada y agresiva” y advirtió que cualquier intento de forzar un cambio de gobierno en Venezuela violaría el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Las tensiones aumentaron tras conocerse que el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación directa con Maduro este 21 de noviembre.

Machado viaja a Oslo

En contraste con la escalada política, la dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió este sábado 6 de diciembre de la ciudad de Caracas rumbo a Oslo, Noruega, donde recibirá el galardón este miércoles 10 de diciembre.

Fuentes cercanas confirmaron a La Estrella de Panamá que Machado debía llegar a Noruega antes del 10 de diciembre.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, confirmó que Machado estará presente en la ceremonia de entrega.

También se conoció que este domingo 7 de diciembre el presidente José Raúl Mulino viajará a Noruega para asistir a la entrega del premio. También estarán los presidentes de Ecuador y Paraguay, Daniel Noboa y Santiago Peña, respectivamente.

Marcha en apoyo a Machado

Mientras la líder opositora viaja a Europa, decenas de venezolanos y panameños se reunieron este sábado en la cinta costera de la ciudad de Panamá para expresar su apoyo.

La organización Con Venezuela convocó el acto, inspirado en la tradicional marcha de las antorchas que ilumina Oslo cada año durante la entrega del Nobel de la Paz.

Esta vez, la manifestación se realizó “en honor a la líder democrática venezolana y ganadora del Nobel, así como a todas las personas que creen que la libertad es un derecho universal”.

La actividad comenzó a las 6:00 p.m. en el “aviso de Panamá”, donde los asistentes se reunieron con velas y linternas antes de avanzar hacia la Plaza de la Democracia, punto final del recorrido.

Machado, quien permaneció en la clandestinidad durante meses debido a la persecución política en Venezuela, ha insistido en que el premio es “para todo el pueblo venezolano”, y convocó a marchas globales este 6 de diciembre para celebrar el reconocimiento y reafirmar la lucha por la libertad.

Lo Nuevo