Cabello llama a prepararse para la “lucha armada”; Machado viaja por el Nobel

En medio de una semana marcada por discursos incendiarios y movimientos diplomáticos Diosdado Cabello afirmó este sábado 6 de diciembre que el pueblo venezolano “no se va a rendir” ante ninguna agresión externa y que el chavismo se prepara para escenarios de mayor conflictividad.

Durante el acto de juramentación de los comandos de la Comunidad Bolivariana, Cabello lanzó un mensaje desafiante a gobiernos y actores internacionales.

“El que se meta con Venezuela debe tener claro que no será una cosa de 48 horas ni de tres días ni de un mes. Pregúntenles a los españoles cuánto duró y qué les pasó al final de esa batalla”, dijo en referencia a episodios históricos de resistencia venezolana.

El dirigente aseguró además que Nicolás Maduro ordenó a las estructuras comunitarias “prepararse para pasar de la lucha no armada a la lucha armada”, alegando un aumento de la presión militar y diplomática de Estados Unidos sobre Caracas.

Paralelamente, sectores internos del gobierno cubano habrían establecido contactos reservados con autoridades estadounidenses para explorar un posible escenario político en Venezuela sin Maduro, según la agencia Reuters.

De acuerdo con dos fuentes citadas por la agencia, las conversaciones se centraron en evaluar cómo podría reconfigurarse la región si Maduro dejara el poder.

Aunque no se divulgaron identidades ni detalles específicos, ambas fuentes confirmaron que los acercamientos existieron.

Cuba, por su parte, calificó recientemente las acciones de Washington como una amenaza “exagerada y agresiva” y advirtió que cualquier intento de forzar un cambio de gobierno en Venezuela violaría el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Las tensiones aumentaron tras conocerse que el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación directa con Maduro este 21 de noviembre.