¿Quién es Harald V? El rey que recibirá al presidente Mulino en Noruega

Durante su estadía, el mandatario panameño será recibido en audiencia por el rey Harald V de Noruega , en un encuentro conjunto con otros presidentes latinoamericanos que también acompañan a Machado en este histórico reconocimiento

El presidente José Raúl Mulino se encuentra en Oslo, Noruega, para participar en los actos de entrega del Premio Nobel de la Paz , reconocimiento que este año será otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado.

¿Quién es Harald V? El rey que simboliza continuidad y diplomacia en Noruega

Harald V es el actual rey de Noruega, posición que ocupa desde 1991 tras la muerte de su padre, el rey Olaf V. Aunque funge como jefe de Estado, su papel es principalmente ceremonial, ya que Noruega es una monarquía constitucional donde el poder ejecutivo recae en el gobierno.

A lo largo de más de tres décadas de reinado, Harald V se ha convertido en una figura destacada en la diplomacia internacional. Ha representado al país en ceremonias oficiales, actos culturales y encuentros de alto nivel, consolidándose como un símbolo de estabilidad y continuidad institucional.

Su presencia en actos como la entrega del Premio Nobel de la Paz aporta un significativo peso protocolario, al tiempo que subraya la importancia del reconocimiento otorgado. La larga trayectoria del monarca y su rol como representante del Estado noruego le confieren legitimidad y visibilidad en el escenario global.