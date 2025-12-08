Organización Miss Universo actualiza estado de Gabrielle Henry: ‘Será repatriada a Jamaica’

La Organización Miss Universo y la familia de la Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, emitieron una actualización sobre el estado de salud de la reina de belleza, quien continúa recibiendo atención médica especializada tras el grave accidente que sufrió durante la competencia preliminar en Bangkok.

La Dra. Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su pasarela el pasado 19 de noviembre, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas. Fue trasladada de inmediato a una unidad de cuidados intensivos, donde permanece en estado crítico bajo monitorización neurológica constante y supervisión las 24 horas.

Según confirmó la organización, la joven será repatriada a Jamaica en los próximos días, acompañada por un equipo médico completo, y será llevada directamente a un hospital para continuar su tratamiento y proceso de recuperación.