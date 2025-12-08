  1. Inicio
Organización Miss Universo actualiza estado de Gabrielle Henry: ‘Será repatriada a Jamaica’

Por
Emiliana Tuñón
  • 08/12/2025 12:33
Miss Universo confirmó que Gabrielle Henry permanece en condición crítica y será repatriada a Jamaica para continuar su tratamiento.

La Organización Miss Universo y la familia de la Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, emitieron una actualización sobre el estado de salud de la reina de belleza, quien continúa recibiendo atención médica especializada tras el grave accidente que sufrió durante la competencia preliminar en Bangkok.

La Dra. Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su pasarela el pasado 19 de noviembre, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas. Fue trasladada de inmediato a una unidad de cuidados intensivos, donde permanece en estado crítico bajo monitorización neurológica constante y supervisión las 24 horas.

Según confirmó la organización, la joven será repatriada a Jamaica en los próximos días, acompañada por un equipo médico completo, y será llevada directamente a un hospital para continuar su tratamiento y proceso de recuperación.

Organización Miss Universo cubre todos los gastos de Gabrielle Henry y desmiente versiones sobre su accidente

Miss Universo resaltó que, desde el momento del incidente, ha estado junto a Henry y su familia, asumiendo “total e inmediata responsabilidad”. La entidad ha cubierto todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, así como el alojamiento y manutención de la madre y la hermana de la reina. Asimismo, financiará el vuelo de repatriación médica y se comprometió a cubrir todos los gastos futuros relacionados con las lesiones.

La familia Henry expresó su profundo agradecimiento hacia la organización por la “compasión, presencia y amor inquebrantables” demostrados en este proceso. Destacaron que la respuesta del Miss Universe ha superado lo estrictamente profesional y ha reflejado un alto grado de apoyo y protección.

La organización también desmintió reportes que sugieren que la Dra. Henry tuvo responsabilidad en el accidente, señalando que tales afirmaciones son “completamente inexactas” y que nunca han atribuido culpa alguna a la joven.

Finalmente, la familia extendió su agradecimiento al pueblo de Jamaica, a la comunidad Miss Universe y a seguidores de todo el mundo por las numerosas muestras de apoyo, oraciones y solidaridad recibidas.

