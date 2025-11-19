  1. Inicio
PANAMÁ

Preocupación en Miss Universo 2025: Miss Jamaica sufre aparatosa caída en la preliminar

Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 11:49
El glamour del Miss Universo 2025 se vio interrumpido por caídas inesperadas en la preliminar, tanto en la presentación de trajes nacionales como en la de traje de noche.

La atención del Miss Universo 2025, que se celebra este año en Tailandia, se trasladó del glamour a la preocupación cuando Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída en el escenario durante la competencia preliminar de traje de noche.

Diversos videos muestran a Gabrielle Henry cayendo al borde del escenario mientras recorría la pasarela, mirando hacia el frente. La caída provocó gran impresión entre los asistentes y activó de inmediato los protocolos de seguridad del evento.

En las imágenes difundidas se ve a la candidata siendo atendida por el personal del certamen y retirada del escenario en camilla, recibiendo atención médica mientras era trasladada fuera del escenario principal. Hasta el momento se desconoce su estado de salud actual.

Miss Gran Bretaña tropieza en la pasarela durante la preliminar de traje nacional

La representante de Gran Bretaña, irrumpió en la pasarela luciendo un elegante vestido largo verde, complementado con una imponente capa roja, tacones y un sofisticado sombrero.

Lo que parecía un desfile de glamour se convirtió en un momento inesperado cuando su atuendo le jugó una mala pasada y sufrió una dramática caída en la pasarela. Sin embargo, la británica mostró gran profesionalismo, levantándose de inmediato y continuando su presentación con la cabeza en alto, ganándose los aplausos del público.

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios y atención mediática, aunque todos destacaron su impecable reacción y aplomo frente a la adversidad.

