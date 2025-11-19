Preocupación en Miss Universo 2025: Miss Jamaica sufre aparatosa caída en la preliminar

La atención del Miss Universo 2025, que se celebra este año en Tailandia, se trasladó del glamour a la preocupación cuando Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída en el escenario durante la competencia preliminar de traje de noche.

Diversos videos muestran a Gabrielle Henry cayendo al borde del escenario mientras recorría la pasarela, mirando hacia el frente. La caída provocó gran impresión entre los asistentes y activó de inmediato los protocolos de seguridad del evento.

En las imágenes difundidas se ve a la candidata siendo atendida por el personal del certamen y retirada del escenario en camilla, recibiendo atención médica mientras era trasladada fuera del escenario principal. Hasta el momento se desconoce su estado de salud actual.